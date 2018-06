Piden agilizar obras en San Juan de Retana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la colonia San Juan de Retana hicieron un llamado a las autoridades para que agilicen la obra que se realiza en la calle Valle Coapan, ya que para muchos habitantes de la zona es muy complicado atravesar esta vialidad durante esta temporada de lluvias, ya que se genera mucho lodo.“Desde hace tiempo esta calle ha estado en malas condiciones, ahora ya se está reparando, pero pedimos a las autoridades que se agilicen las obras, ya que los niños tienen que atravesar a diario esta calle para llegar hasta la escuela” refirió la señora Lupita.Luego de varios años, esta calle está siendo reparada, pero, a decir de los vecinos, las obras han avanzado muy poco.“A diario tenemos que sufrir las consecuencias de atravesar por esta calle que sin duda es un riesgo tanto para los niños que llevamos a la escuela como para nosotros, además de que por las noches no hay luz y las personas que pasan por este sitio corren riesgo”, comentó la señora Conchita.Los vecinos también manifestaron que otras de las problemáticas con las que cuenta esta zona son las alcantarillas, ya que se tapan y en estos días de lluvia, se inundan y el agua se mete a las viviendas.“En estos días que ha llovido, las calles se llenan de agua y no podemos atravesar, tenemos que buscar la manera para poder llegar hasta nuestras casas”, dijo la señora Carmelita.Ante esta situación, los vecinos han tenido que colocar tablas o ladrillos para pasar por una orilla de la calle que se encuentra en reparación, pero esto no ha sido suficiente para que las personas atraviesen con seguridad.