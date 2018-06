Afecta inundación a ciudadanos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La fuerte lluvia del miércoles por la noche ocasionó que el estancamiento del agua sobrepasara el nivel de banqueta e incluso entrara a algunas casas del fraccionamiento Campestre de las Flores, que cada año padecen esta problemática.Alrededor de las 10 de la noche, los propietarios de las viviendas comenzaron a barrer el agua que entró derivado del encharcamiento, sin saber si el cárcamo no. 3 ubicado en esta colonia había sido prendido a tiempo, o si fue por el lodo y basura que tapó las bocas de tormenta.documentó a través de videos el nivel que alcanzó el agua, e incluso a vecinos que con escobas trataban de sacar el agua, pues un año más la falta de desfogue rápido ocasionó daños.Por la mañana, las calles principales de Campestre las Flores lucieron tapizadas de lodo, y en las viviendas se pudo ver a gente limpiando y barriendo la suciedad que aún quedaba en sus viviendas.La señora Rita, habitante de la colonia, tuvo que poner su sala en sillas, para evitar que el agua que entró las dañara, y aunque el nivel al interior fue bajo, temió que nuevamente su patrimonio se viera afectado.“El agua se mete hasta las casas, tenemos que andar alzando las cosas de la cocina, tenemos miedo de que otra vez se vaya la despensa al agua (...) darnos prisa en recoger las todas cosas que tenemos a la mano, porque hay veces que no nos da tiempo”, dijo.Otro de los vecinos, el señor Ubaldo, quien trabaja de noche, llegó a su casa por la mañana para encontrar la cochera llena de lodo, aunque a su casa no ingresó el agua.“Creo que el cárcamo es insuficiente, los días que hay tormenta es cuando se inunda, porque baja el agua del cerro, se supone que están haciendo obra para que termine todo esto, pero van muy lento”, refirió.Por su parte, el señor Antonio indicó que aunque a su casa no ingresó el agua, si llegó hasta la cochera y lo atribuyó también a que el cárcamo no desfogó de manera correcta, además de señalar que personal de Japami no fue a desazolvar el alcantarillado.Otra de las colonias en donde el agua superó el nivel de la banqueta fue Floresta, donde el señor Iván González, quien vive en la calle Paseo del Vergel señaló que por la noche no se veían las banquetas, y cuando pasaban los vehículos el agua ingresaba a las cocheras.“No han venido a desazolvar, se junta bastante agua y tierra, les pedimos que prendan el cárcamo rápido (...) se vuelve un río toda esta parte”, puntualizó.En al menos 6 colonias fueron atendidos reportes de encharcamientos sobre nivel de banqueta por parte de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), derivado de la fuerte lluvia de más de 20 milímetros la noche del miércoles.Humberto Rosiles Álvarez, titular del organismo señaló que las lluvias se presentaron primero en la zona sur de la ciudad, en colonias como Rinconada de los Fresnos y Balcones de Floresta, donde operaron los cárcamos para desfogar el agua.Refirió que en Hacienda la Virgen la basura ocasionó que el equipo de bombeo se apagara, el cual se restableció con apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos, mientras que en bulevares como Los Reyes no hubo encharcamientos.En cuanto al fraccionamiento Campestre de las Flores, Rosiles Álvarez dijo que el nivel de agua encharcada se originó por la basura que tapó la boca de tormenta, por lo que procedieron a hacer una limpieza rápida.“La lluvia empezó de una manera más precipitada como a las 9, de ahí como a las 10:30 los reportes habían sido atendidos y se había restablecido la normalidad de todos los puntos”, dijo.Además, dijo que en avenida Guanajuato esquina con Calzada Insurgentes y la avenida de la colonia Nogalia subió el nivel, aunque tampoco detectaron problemáticas mayores.Asimismo, señaló que se monitorearon colonias como Los Hoyos, Josefa Ortiz de Domínguez, Los Arcos, Villas de San Cayetano, en donde no hubo encharcamientos.El director de Japami pidió a los ciudadanos no tirar basura en las calles, pues esto ha ocasionado que varios equipos de bombeo se vean afectados y que tarde un poco más en desfogar el nivel de agua estancada.Asimismo, con el objetivo de evitar accidentes en temporada de lluvias, Juan Segoviano Tovar, titular de la dirección de Protección Civil y Bomberos recomendó mantener cerradas puertas y ventanas durante fuertes vientos, preparar una mochila que contenga alimentos no perecederos, agua embotellada, linterna portátil, frazada, radio de pilas, documentos importantes y dinero en efectivo, tener un botiquín de primeros auxilios, así como con anterioridad almacenar agua limpia en tinacos y aljibe.“En este programa se presentan ya tres protocolos para casos de contingencias de diferente magnitud, hemos clasificado las posibles lluvias en cinco niveles dependiendo la magnitud de lluvia y de presencia de viento o granizo, y tres protocolos de actuación para atenderlas”, explicó Segoviano Tovar.Asimismo, dijo que es recomendable mantenerse alejado de puertas y ventanas, suspender el suministro de luz eléctrica y gas; prestar atención especial en niños, personas de la tercera edad y mascotas; además de escuchar las indicaciones que emitan las autoridades en un radio de pilas y evitar en lo mayor posible salir a la calle hasta que el temporal haya pasado.