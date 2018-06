Local

2018-06-29 06:00:00 | FÁTIMA ESCALANTE

Si en casa tienes arrumbados deshechos electrónicos, puedes llevarlos a Plaza Jacarandas para que sean reciclados y vitar contaminar.

Aparatos electrónicos que ya no sirvan o no uses, como televisores, discos, cables, y pilas, puedes llevarlos a reciclar. Foto: Especial.