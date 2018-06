Basura de comerciantes provoca molestias a vecinos de colonia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la colonia Fovissste mostraron su malestar contra personas que tienen bodegas en el, porque constantemente tiran su basura en el contenedor de la colonia y ésta se derrama en el piso, generando fétidos aromas.El pasado lunes por la tarde, el contenedor que está en la calleesquina conestaba a su máxima capacidad y se apreciaba una gran cantidad de frutas y verduras en descomposición, por lo que afirmaron algunas personas quejosas, que no hay duda que los del Mercado de Abastos son quienes tiran su basura en dicho lugar.Señalan los vecinos que esta no es la primera ocasión en que muestran su inconformidad, ya que otras veces han denunciado, por lo que esperan que la Dirección de Servicios Públicos llamé la atención a quienes acuden a tirar ese tipo de basura.Esperan que obliguen a los propietarios de las bodegas que esperen el camión que entra al mercado para recoger su basura, y no dejen sus desechos en el contenedor mencionado.