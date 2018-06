Continúan sin pagarles a trabajadores del Sector Salud en La Piedad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Trabajadores del Sector Salud en La Piedad continúan sin poder cobrar la primera quincena de junio, y el próximo viernes se debería de pagar lo que es la segunda quincena, lo que preocupa a quienes se han quedado sin recurso económico, exigen su pago respectivo al Gobierno del Estado.Desde el pasado 15 de junio trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 6 en La Piedad, se habían manifestado por el retraso del pago de la primera quincena, principalmente para quienes están bajo el régimen de honorarios.Otro de los sectores que tuvieron problemas para cobrar, son los trabajadores que se encuentran en el régimen del programa de formalizados también se les atrasó en su quincena anterior, pero esta fue saldada.Las leyendas en cartulinas que están en la puerta de la Jurisdicción se nota la desesperación que tienen los trabajadores al no recibir su pago puntual, algunos manifiestan que tienen compromisos que saldar y no lo pueden hacer.son algunos de los mensajes.Trabajadores de Salud que integran el Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en Michoacán, (SUTOPDSSM), indicaron que el dirigente Javier Maldonado Torres no ha manifestado algún interés en la defensa de sus agremiados y hay trabajadores que se están en las mismas condiciones.