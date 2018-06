¡Boletos disponibles!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sobre la banda telonera, In Flames, ésta se formó en 1990 en Gotemburgo, Suecia y debido a su trayectoria y su venta mundial de más de 3 millones de discos, han sido considerados como gran influencia en el género del death metal melódico.“The End”, “Home”, “Rusted Nail”, “Only for the Weak”, “Save me” y “Take this life”, son algunos de sus temas.a en su Primera Fase a través del sistema TicketShop.Los precios son de $2,000 (VIP), $1,500 (platino), $850 (oro) y $500 (general) más cargo por servicio.Deep Purple es una banda británica de rock formada en Hertford, Reino Unido, en 1968, y es considerada una de las pioneras del hard rock y la principal influencia para el heavy metal junto a Led Zeppelin y Black Sabbath.