Oficializan multa e inhabilitación de Bárbara Botello

“Este caso es meramente laboral que no corresponde a un tema de procedimiento de responsabilidad administrativa y es importante también señalar que a la persona que se le está acusando, en ningún momento fue requerida así como sí se requirió al alcalde con licencia”, manifestó.



“Si no tienen los reportes ni la información actualizada, ¿cómo lo evalúan?. Esto sienta un precedente, si se está sancionando a un ex servidor público porque no cuenta con las evidencias que soportan su trabajo, es algo similar en este caso y solicitó que se investigue”, declaró.

Este jueves, en Sesión del Ayuntamiento leonés se hizo oficial la sanción de arriba de 850 mil pesos y la inhabilitación para ocupar un cargo público para la ex Alcaldesa priísta Bárbara Botello Santibáñez. , quienes incurrieron en daños al erario público en la pasada administración en los casos que fueron dados a conocer esta semana.Los ediles priístas,y acusaron, como reiteradamente lo ha hecho esta fracción en el Ayuntamiento, que esto es parte de una, Sandra Carmona reprochó que no se le haya pedido regresarlos simplemente como al alcalde con licencia, Héctor López Santillana, a quien en un momento también se le señaló por haber recibido en su salario 18 mil pesos de más, por concepto de diferentes prestaciones.Aarón Lira también argumentó en el caso de las acusaciones en contra de Mora Macbeath, señalado porocurre algo similar, pues el encargado de emitir respuestas a la opinión pública de esta dependencia cuando se difunde algún señalamiento a través de medios de comunicación, no tiene pruebas de su trabajo, pues las pidió y no se le proporcionaron.