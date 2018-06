ÁNIMO AZUL

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ricardo Anaya lo dijo, no podía cerrar campaña en otro lugar que no fuera Guanajuato. Aquí espera una histórica votación, que ya sabremos en unos días para qué le sirvió en lo personal, pero, de alcanzarla, habrá sido útil para sostener el bastión azul del País. El PAN sabe que aquí no puede dar ventajas. Es Guanajuato desde donde podrían resurgir para el 2024, reconstruir a Acción Nacional.Para que no decaiga el ánimo a unos días de la jornada electoral, Ricardo Anaya recurrió a la descalificación de las “encuestas falsas patrocinadas por el gobierno” (no dijo cuáles). La realidad es que es un promedio de la mayoría la que da la ventaja a AMLO. Lo dice el mismo día que Diego Sinhue presumió -en todos los medios- que está arriba en todas las encuestas, ahí sí les dan crédito.En el templete, sólo Ricardo Anaya, Diego Sinhue Rodríguez y Héctor López, con sus respectivas esposas, sólo de ellos se mostraron imágenes en las pantallas y dieron discurso. Los dos primeros agradecieron al PRD y MC su respaldo, pero era un evento 100% panista, eso era de esperarse. Eso de la coalición se complicará todavía más si Diego gana y empiece el jaloneo por posiciones, al tiempo.Otra más que fue una candidata en campaña es Adriana Ramírez, esposa de Diego, no se despegó de él desde el inicio de la campaña, y ayer, además por supuesto de Anaya y su esposo, fue de las más requeridas para el abrazo, el saludo y la selfie. No hay que perder de vista el rol que pueda jugar.Anaya y Diego fueron los más apapachados con el aplauso y los vivas. Después la mayor algarabía la provocó el excandidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, ¡Diego, Diego!, le gritaban. Y en ausencia, el gobernador Márquez se llevó la lluvia de halagos de Ricardo, Diego, y el aplauso panista. Josefina Vázquez Mota pasó discreta en el aplausómetro, en Guanajuato perdió en la contienda 2012.Dos días después de la convocatoria a obreros del sector para adoctrinarlos con un sermón con “tufo panista”, y aunque la CICEG se desmarcó de la misma, entre el público del mitin, como un porrista azul más, pasó lista el presidente de la Cámara de Calzado, Luis Gerardo González. Alejandro Gómez, presidente ejecutivo, y Javier Plascencia, exdirigente, presumieron su foto con Anaya en el avión.Entre los funcionarios municipales que asistieron anote a: Francisco Becerra, subsecretario de Seguridad Pública; Leilani Tortolero, directora de la Academia de Policía; Ramón Alfaro, director general de Economía; Carlos Flores, del Instituto de Cultura. Del Estado: Luis Quirós, de Puerto Interior; Carlos Ramón Romo, de Fondos Guanajuato; Jorge Romero, del Instituto de la Juventud.Daniel Malacara Doblado, candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, no asistió al cierre de campaña de Ricardo Anaya y prefirió cerrar en recorrido por la Zona Centro. Consideró una falta de respeto que sólo el panista Héctor López suba al templete. “Obvio yo no votaré por Anaya. Además no hay que jugar con la dignidad de los ciudadanos, no se vale que lleven gente acarreada”.El candidato de MC aclaró que Diego sí ha respetado la coalición. La candidata del PRD a la alcaldía, Lupita Torres Rea, sí asistió y por ahí se vio una lona que decía “¡Ya basta, sí hay más opciones!”. La realidad es que las coaliciones parciales terminan por enredar a los partidos, y más aún a los electores.La guerra sucia arrecia siempre en el último tramo previo a la elección. Llama la atención que en particular el lodo está alcanzado a las candidatas al Senado, Azul Etcheverry del PRI, y Malú Micher de Morena, y eso tiene una explicación: esa posición se advierte como una de las más peleadas.Todas las mediciones ponen ya en el Senado a la fórmula panista que integran la leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso y el penjamense, Erandi Bermúdez, pero queda una silla en disputa y es precisamente para el segundo lugar de la contienda que históricamente tiene el PRI en Guanajuato pero que esta vez la coalición Juntos Haremos Historia quiere arrebatar. Azul y Malú pelean con uñas y dientes.El candidato del PRI por León, Clemente Villalpando, cerró ayer campaña y llamó la atención que no lo acompañara el abanderado a la gubernatura, Gerardo Sánchez. A la misma hora estuvo en Pénjamo.El candidato de Morena-PES-PT en Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla, presumió ayer en sus redes sociales imágenes de su asistencia la cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador. En la imagen con el candidato a la gubernatura de Morelos que se perfila para ganar, Cuauhtémoc Blanco.“Con enorme orgullo acompañamos al próximo presidente @lopezobrador_ La cuarta transformación de México también alcanzará a Guanajuato”, escribió el ex Alcalde panista de León.