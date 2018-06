Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El deseo de ser fuerte se me venía abajo ante la crueldad que día a día vamos viviendo en el mundo.Así, poco a poco, fui levantando la asta de la rendición. Sentía que la humanidad ya no me daba vida, a la humanidad más bien le temía y en este temor nacieron mis preguntas: “Dime tú. Señor, ¿quién piensa en mí?, ¿a quién le importa lo que me pasa?, ¿quién pide por mí?”, y así, con la oscuridad en el alma, me fui a dormir.Al día siguiente, amanecí igual, con la voluntad vencida.Al irme a trabajar tomé mi bicicleta y me dirigí rumbo a la zona del Campestre, esa colonia cuya mayoría de avenidas están en pesadas subidas y en engañosas picadas.Al trazar mi ruta decidí tomar las cuadras de menor declive y así, con el alma apagada, me puse a pedalear mi bicicleta.Entre pedaleada y pujidos, entré a la cuadra que creí menos riesgosa y resulta que, al tomarla cuesta abajo, mi juguetona bicicleta se desbocó, se alocó la muy infame y se quedó sin frenos; yo no podía controlarla, al manubrio le temblaba todo y a mí me temblaba de miedo y de impotencia el alma.¡Entonces me volvió la vida, al percatarme de que iba directo a darme en la madre!Al tomar conciencia del inminente accidente al que me enfrentaba, sólo atiné a agarrarme fuertemente al manubrio de la bici para tratar de equilibrarla de la misma.Al dirigir la mirada hacia el fondo de la cuadra divisé un vehículo parado, esperando el paso de los coches sobre el bulevar Campestre, para después poder integrarse al mismo.Al percibir que con la bajada de la cuadra la velocidad de mi traidora bicicleta iba aumentando y al calcular que cada vez me acercaba más fuerte y más rápido al vehículo parado, lo único que acerté a decir desde el fondo de mi alma triste fue: ”Padre mío protégeme”, “Padre mío protégeme” y, en el preciso instante que iba acercándome al coche parado, ¡éste arrancó!, lo que me permitió visualizar un tope que daba de lado a lado de la cuadra.Razonando en que la velocidad a la que iba era muy fuerte, lógico era pensar en que, al pasar el tope, yo iba a llegar muy lejos, iba a salir volando.“Padre mío protégeme”, “Padre mío protégeme”. Así, logré equilibrar el movimiento de la bicicleta y hacerla pasar por la división intermedia que tenía el tope de esta manera, a la velocidad que mi bicicleta llevaba, crucé el tan temido bulevar Campestre y me asombré al ver que no venía ningún coche, en ninguno de los carriles.El bulevar me recibió respetuosamente, tranquilo y ofreciéndome seguridad total, me permitió cruzarlo como una flecha disparada y así, libremente, lo crucé.La velocidad de la bici se fue rindiendo y mi alma que pedaleaba vencida, con tal susto, se llenó de vida y de voluntad de poder; volvió a nacer.Así, con mi alma llena de luz y de agradecimiento al Superior, llegué a mi bendito albergue y me encontré con que los morritos estaban bendiciendo sus alimentos y en el momento en que yo iba entrando ellos musitaban en su oración “Niño Jesús, cuida a Maritza, te pedimos por ella”.Todas las preguntas que un día anterior lancé al viento, con las vocecitas de mis chiquillos recibieron respuesta.A quien le importo, quien pide por mí y quien piensa en mí, ¡son mis niños! ¡Gracias mis niños!Psic. MARITZA NASSERFAMILIA: “ser”7 12 34 61