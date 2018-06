“Todos los proyectos, yo no he visto ninguno solo que no nazca de alguna experiencia, puede se propia, un tercero, quizá un familiar porque a partir de ahí se construyen las leyes”, afirma el legisladora panista.



“No se dice ahí, yo reclamaba 10 años de alimentos caídos, lo gané en la sentencia, yo tenía menos de 12 años, yo estaba reclamando toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y lo gané y aún ni aún así ganándolo he obtenido nada, entonces entiendo lo que es está en ese proceso de no recibir justicia, lo quieran ver como propio”, señala.



“Esta es una Legislatura seria, que no puede abaratarse apoyando un dictamen que se antoja una ocurrencia, ya que los derechos tutelados hacia la familia como unidad celular de la sociedad, no pueden ni deben estar subordinados a la adquisición de conocimientos o educación tardía de un hijo”, dijo.

