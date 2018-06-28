Si estás lejos de tu domicilio puedes votar en estas casillas especiales

| JORGE ISAAC PÉREZ VILLALOBOS | León, Guanajuato
Consejeros electorales del Distrito 05 presentan informes de actividades.
Aprueban casillas especiales. Foto: Especial
En sesión ordinaria, representantes de partidos y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) del Distrito 05 de León aprobaron ayer la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE), entre otros 15 puntos.
También José Luis Lozano Andrade fue designado como consejero electoral que suplirá al consejero presidente cuando se ausente temporalmente de las sesiones.
Durante la sesión, los consejeros presentaron diversos informes de actividades, como la realización de debates, 4 mil 347 nombramientos y 4 mil 347 capacitaciones en una segunda etapa.
Además, se llevaron a cabo 498 simulacros con la participación de 4 mil 39 funcionarios, representando un 92.914% de los ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casilla. Se tenía proyectado que participara un 75% de los ciudadanos designados en los simulacros.
Hasta la noche del pasado martes se habían entregado 290 paquetes electorales, representando un avance del 70.04%. El miércoles, se entregaron los tres paquetes faltantes de acuerdo a lo presupuestado.
Asimismo, consejeras electorales dieron a conocer un manifiesto a favor de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y libre de violencia política en razón de género.
Expresaron que en los años 2015-2016 se registraron 141 casos de violencia política contra las mujeres.
En el presente proceso electoral, hasta marzo de este año, ya se contaban con 200 denuncias de violencia política contra las mujeres.
Se otorgará una pena de hasta cuartro años de prisión a quien ejerza violencia política contra las mujeres por razones de género.
Las casillas especiales se ubicarán en los siguientes puntos:
LEON
-JUAN JOSE TORRES LANDA, 1002, LAS AMERICAS, 37390, LEÓN, GUANAJUATO
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO CAMPUS AMERICAS
ENTRE FILADELFIA Y AVENIDA CENTRAL
-BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 1820, LA MARTINICA, 37500, LEÓN, GUANAJUATO
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN
ENTRE BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD VASCO DE QUIROGA
-CALLE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 3402, COLONIA HACIENDA DEL CAMPESTRE, CÓDIGO POSTAL 37170, LEÓN GUANAJUATO
INVERNADERO DEL PARQUE DE LOS CÁRCAMOS
ENTRE BOULEVARD JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE CALZADA DE LOS CÁRCAMOS
-BOULEVARD JUAN JOSÉ TORRES LANDA,# 705,COLONIA SAN NICOLÁS,CÓDIGO POSTAL 37297,LEÓN,GUANAJUATO
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARQUE DEL ÁRBOL
BOULEVARD HERMANOS ALDAMA Y RÍO COLORADO
-ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SIN NÚMERO, LOS PARAISOS, 37328, LEÓN, GUANAJUATO
CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IMSS T1
ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS INSURGENTES Y ATENAS
ACAMBARO
PRIMERO DE MAYO # 1641, COLONIA CENTRO
CENTRAL DE AUTOBUSES
A UN COSTADO DE FARMACIA GUADALAJARA
APASEO EL ALTO
VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA QUINTANA ROO, APASEO EL ALTO, CÓDIGO POSTAL 38500
CENTRAL DE AUTOBUSES
FRENTE AL HOTEL GALI
APASEO EL GRANDE
VENUSTIANO CARRANZA # 302, CENTRO, APASEO EL GRANDE, CÓDIGO POSTAL 38160
CENTRAL DE AUTOBUSES
FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET
CELAYA
- AVENIDA MÉXICO JAPÓN, EJE NORPONIENTE, NÚMERO 100, COLONIA LAS AVES, CÓDIGO POSTAL 38010. CELAYA
UCEM, INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MÉXICO PLAZA FACTORÍA
A ESPALDAS DE LA TIENDA HOME DEPOT
- ANTONIO PLAZA, NÚMERO 306, COLONIA EL OLIVAR, CÓDIGO POSTAL 38070. CELAYA
CENTRAL DE AUTOBUSES TREGUERRAS
A UN COSTADO DEL MERCADO DE ABASTOS
COMONFORT
SALIDA A CELAYA, NUMERO 46, COMONFORT,CÓDIGO POSTAL 38200
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE GUANAJUATO
A 20 METROS DE LA CARRETERA
CORTAZAR
CALLE ALDAMA, 500 A, COLONIA CENTRO, 38300, CORTAZAR, GUANAJUATO
AUDITORIO TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO
FRENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES
DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
CALLE PLAZA HIDALGO EL GRANDE, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37800, DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO
CASA DE VISITAS
ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE MICHOACAN
GUANAJUATO
-CARRETERA DE CUOTA GUANAJUATO-SILAO NÚMERO 450. COLONIA YERBABUENA, GUANAJUATO, 36250
CENTRAL DE AUTOBUSES
ESQUINA CON LONA AMEZQUITA
-CARRETERA GUANAJUATO_SILAO KILOMETRO 6.5 LOS ALCALDES C.P. 36250 GUANAJUATO, GUANAJUATO
HOSPITAL GENERAL DE GUANAJUATO
A UN COSTADO DE LA COLONIA LOS ALCALDES
IRAPUATO
-AVENIDA QUINTANA ROO ESQUINA CONSTITUCIONALISTAS, SIN NÚMERO, COLONIA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN, CÓDIGO POSTAL 36545, IRAPUATO, GUANAJUATO
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN
FRENTE A CALLE CONSTITUCIONALISTAS
-AVENIDA PRIMERO DE MAYO, NÚMERO 436, FRACCIONAMIENTO TENERIAS DE IRAPUATO, 36500, IRAPUATO, GUANAJUATO.
CENTRAL DE AUTOBUSES IRAPUATO
A UN COSTADO DE LA TIENDA SORIANA Y PLAZA FIESTA
MOROLEON
-CALLE HIDALGO, 30, COLONIA CENTRO, 38800, MOROLEÓN, GUANAJUATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y ABASOLO
PENJAMO
CALLE NARANJA, SIN NÚMERO, FRANCCIONAMIENTO LOS FRESNOS, 36900, PÉNJAMO, GUANAJUATO
CASA DEL JUBILADO PROFESOR MIGUEL CORONADO MARES
ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE CEREZOS
ROMITA
MORELOS SIN NÚMERO, PORTAL OCAMPO, ZONA CENTRO, 36200, ROMITA, GUANAJUATO
PORTAL OCAMPO
FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL
SALAMANCA
AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, NÚMERO 2606, COLONIA PREDIO DE LA LUZ, 36780, SALAMANCA, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES DE SALAMANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
ENTRE CARRETERA VALLE DE SANTIAGO Y LIBRAMIENTO A MORELIA, ENTRADA POR CALLE ESTADO DE PUEBLA
SALVATIERRA
CALLE OCAMPO, 1200, COLONIA CENTRO, 38900, SALVATIERRA, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES
ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y BOULEVARD POSADAS OCAMPO
SAN FELIPE
PLAZA PRINCIPAL, SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, SAN FELIPE, 37600
CASA JUÁREZ
UBICADA A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DEL RINCON
BOULEVARD AQUILES SERDÁN, NÚMERO 404, COLONIA EL FRESNO, 36330, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES NUEVA
ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS
SAN JOSE ITURBIDE
PLAZA PRINCIPAL, NUMERO 8, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37980, SAN JOSÉ ITURBIDE, GUANAJUATO
PORTALES DEL HOTEL LOS ARCOS
FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL
SAN LUIS DE LA PAZ
PLAZA PRINCIPAL, NÚMERO 117, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO
CENTRO COMUNITARIO TIMOTEO RÍOS
FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL
SAN MIGUEL DE ALLENDE
-CALZADA DE LA ESTACIÓN NUMERO 90, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37700, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES
A UN COSTADO DEL SALÓN EL CENACULO DEL SEÑOR
-LIBRAMIENTO JOSÉ MANUEL ZAVALA ZAVALA, NÚMERO 165, COLONIA LA LUCIÉRNAGA, CÓDIGO POSTAL 37745, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
PLAZA COMERCIAL LA LUCIÉRNAGA
FRENTE A LA GASOLINERA EL CARACOL
-SALIDA A CELAYA, NÚMERO 130, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37700, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
ESTACIONAMIENTO DEL RESTAURANTE POLLO FELIZ
A UN COSTADO DE LA GLORIETA EL PIPILA
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
-CALLE MATAMOROS 202, ZONA CENTRO, 38240, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES
ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y VICENTE GUERRERO
SILAO DE LA VICTORIA
-CALLE LUIS HUMBERTO DUCOING, SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 36100, SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES
FRENTE A LA PLAZA COMERCIAL ELECKTRA
URIANGATO
CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI, 7, COLONIA CENTRO, 38980, URIANGATO, GUANAJUATO
TERMINAL CAMIONERA URIANGATO
ENTRE LAS CALLES PEDRAZA Y LEOVINO ZAVALA
VALLE DE SANTIAGO
CALLE OBREGÓN, NÚMERO 124, ZONA CENTRO, 38400, VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
ESCUELA PRIMARIA URBANA MIGUEL HIDALGO
ENTRE LAS CALLES EMILIO CARRANZA Y ARTEAGA
VILLAGRAN
AVENIDA 5 DE MAYO, NÚMERO 4, ZONA CENTRO, 38260, VILLAGRÁN, GUANAJUATO
TERMINAL DE AUTOBUSES ANTONIO ACOSTA RICO
AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CARRETERA PANAMERICANA
YURIRIA
PLAZA PRINCIPAL, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, 38940, YURIRIA, GUANAJUATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ENTRE LAS CALLES FRAY DIEGO DE CHÁVEZ Y JUÁREZ
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