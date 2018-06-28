 Si estás lejos de tu domicilio puedes votar en estas casillas especiales
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Si estás lejos de tu domicilio puedes votar en estas casillas especiales

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Consejeros electorales del Distrito 05 presentan informes de actividades.

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Aprueban casillas especiales. Foto: Especial


En sesión ordinaria, representantes de partidos y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) del Distrito 05 de León aprobaron ayer la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE), entre otros 15 puntos.  



También José Luis Lozano Andrade fue designado como consejero electoral que suplirá al consejero presidente cuando se ausente temporalmente de las sesiones. 



Durante la sesión, los consejeros presentaron diversos informes de actividades, como la realización de debates, 4 mil 347 nombramientos y 4 mil 347 capacitaciones en una segunda etapa. 



Además, se llevaron a cabo 498 simulacros con la participación de 4 mil 39 funcionarios, representando un 92.914% de los ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casilla. Se tenía proyectado que participara un 75% de los ciudadanos designados en los simulacros. 



Hasta la noche del pasado martes se habían entregado 290 paquetes electorales, representando un avance del 70.04%. El miércoles, se entregaron los tres paquetes faltantes de acuerdo a lo presupuestado. 



Asimismo, consejeras electorales dieron a conocer un manifiesto a favor de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y libre de violencia política en razón de género. 



Expresaron que en los años 2015-2016 se registraron 141 casos de violencia política contra las mujeres. 



En el presente proceso electoral, hasta marzo de este año, ya se contaban con 200 denuncias de violencia política contra las mujeres.


 
Se otorgará una pena de hasta cuartro años de prisión a quien ejerza violencia política contra las mujeres por razones de género.


 


Las casillas especiales se ubicarán en los siguientes puntos: 


 


LEON


-JUAN JOSE TORRES LANDA, 1002, LAS AMERICAS, 37390, LEÓN, GUANAJUATO


PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO CAMPUS AMERICAS


ENTRE FILADELFIA Y AVENIDA CENTRAL


 


-BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 1820, LA MARTINICA, 37500, LEÓN, GUANAJUATO


PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN


ENTRE BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD VASCO DE QUIROGA


 


-CALLE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 3402, COLONIA HACIENDA DEL CAMPESTRE, CÓDIGO POSTAL 37170, LEÓN GUANAJUATO


INVERNADERO DEL PARQUE DE LOS CÁRCAMOS


ENTRE BOULEVARD JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE CALZADA DE LOS CÁRCAMOS


 


-BOULEVARD JUAN JOSÉ TORRES LANDA,# 705,COLONIA SAN NICOLÁS,CÓDIGO POSTAL 37297,LEÓN,GUANAJUATO


CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARQUE DEL ÁRBOL


BOULEVARD HERMANOS ALDAMA Y RÍO COLORADO


 


-ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SIN NÚMERO, LOS PARAISOS, 37328, LEÓN, GUANAJUATO


CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IMSS T1


ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS INSURGENTES Y ATENAS


ACAMBARO


PRIMERO DE MAYO # 1641, COLONIA CENTRO


CENTRAL DE AUTOBUSES


A UN COSTADO DE FARMACIA GUADALAJARA


APASEO EL ALTO


VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA QUINTANA ROO, APASEO EL ALTO, CÓDIGO POSTAL 38500


CENTRAL DE AUTOBUSES


FRENTE AL HOTEL GALI


APASEO EL GRANDE


VENUSTIANO CARRANZA # 302, CENTRO, APASEO EL GRANDE, CÓDIGO POSTAL 38160


CENTRAL DE AUTOBUSES


FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET


CELAYA


- AVENIDA MÉXICO JAPÓN, EJE NORPONIENTE, NÚMERO 100, COLONIA LAS AVES, CÓDIGO POSTAL 38010. CELAYA


UCEM, INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MÉXICO PLAZA FACTORÍA


A ESPALDAS DE LA TIENDA HOME DEPOT


 


 


- ANTONIO PLAZA, NÚMERO 306, COLONIA EL OLIVAR, CÓDIGO POSTAL 38070. CELAYA


CENTRAL DE AUTOBUSES TREGUERRAS


A UN COSTADO DEL MERCADO DE ABASTOS


COMONFORT


SALIDA A CELAYA, NUMERO 46, COMONFORT,CÓDIGO POSTAL 38200


CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE GUANAJUATO


A 20 METROS DE LA CARRETERA


CORTAZAR


CALLE ALDAMA, 500 A, COLONIA CENTRO, 38300, CORTAZAR, GUANAJUATO


AUDITORIO TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO


FRENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES


DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL


CALLE PLAZA HIDALGO EL GRANDE, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37800, DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO


CASA DE VISITAS


ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE MICHOACAN


GUANAJUATO


-CARRETERA DE CUOTA GUANAJUATO-SILAO NÚMERO 450. COLONIA YERBABUENA, GUANAJUATO, 36250


CENTRAL DE AUTOBUSES


ESQUINA CON LONA AMEZQUITA


 


-CARRETERA GUANAJUATO_SILAO KILOMETRO 6.5 LOS ALCALDES C.P. 36250 GUANAJUATO, GUANAJUATO


HOSPITAL GENERAL DE GUANAJUATO


A UN COSTADO DE LA COLONIA LOS ALCALDES


IRAPUATO


-AVENIDA QUINTANA ROO ESQUINA CONSTITUCIONALISTAS, SIN NÚMERO, COLONIA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN, CÓDIGO POSTAL 36545, IRAPUATO, GUANAJUATO


CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN


FRENTE A CALLE CONSTITUCIONALISTAS


 


 


-AVENIDA PRIMERO DE MAYO, NÚMERO 436, FRACCIONAMIENTO TENERIAS DE IRAPUATO, 36500, IRAPUATO, GUANAJUATO.


CENTRAL DE AUTOBUSES IRAPUATO


A UN COSTADO DE LA TIENDA SORIANA Y PLAZA FIESTA


MOROLEON


-CALLE HIDALGO, 30, COLONIA CENTRO, 38800, MOROLEÓN, GUANAJUATO


PRESIDENCIA MUNICIPAL


ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y ABASOLO


PENJAMO


CALLE NARANJA, SIN NÚMERO, FRANCCIONAMIENTO LOS FRESNOS, 36900, PÉNJAMO, GUANAJUATO


CASA DEL JUBILADO PROFESOR MIGUEL CORONADO MARES


ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE CEREZOS


ROMITA


MORELOS SIN NÚMERO, PORTAL OCAMPO, ZONA CENTRO, 36200, ROMITA, GUANAJUATO


PORTAL OCAMPO


FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL


SALAMANCA


AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, NÚMERO 2606, COLONIA PREDIO DE LA LUZ, 36780, SALAMANCA, GUANAJUATO


CENTRAL DE AUTOBUSES DE SALAMANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE


ENTRE CARRETERA VALLE DE SANTIAGO Y LIBRAMIENTO A MORELIA, ENTRADA POR CALLE ESTADO DE PUEBLA


SALVATIERRA


CALLE OCAMPO, 1200, COLONIA CENTRO, 38900, SALVATIERRA, GUANAJUATO


CENTRAL DE AUTOBUSES


ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y BOULEVARD POSADAS OCAMPO


SAN FELIPE


PLAZA PRINCIPAL, SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, SAN FELIPE, 37600


CASA JUÁREZ


UBICADA A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL


SAN FRANCISCO DEL RINCON


BOULEVARD AQUILES SERDÁN, NÚMERO 404, COLONIA EL FRESNO, 36330, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO


CENTRAL DE AUTOBUSES NUEVA


ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS


SAN JOSE ITURBIDE


PLAZA PRINCIPAL, NUMERO 8, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37980, SAN JOSÉ ITURBIDE, GUANAJUATO


PORTALES DEL HOTEL LOS ARCOS


FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL


SAN LUIS DE LA PAZ


PLAZA PRINCIPAL, NÚMERO 117, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO


CENTRO COMUNITARIO TIMOTEO RÍOS


FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL


SAN MIGUEL DE ALLENDE


-CALZADA DE LA ESTACIÓN NUMERO 90, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37700, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO


CENTRAL DE AUTOBUSES


A UN COSTADO DEL SALÓN EL CENACULO DEL SEÑOR


 


-LIBRAMIENTO JOSÉ MANUEL ZAVALA ZAVALA, NÚMERO 165, COLONIA LA LUCIÉRNAGA, CÓDIGO POSTAL 37745, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO


PLAZA COMERCIAL LA LUCIÉRNAGA


FRENTE A LA GASOLINERA EL CARACOL


 


-SALIDA A CELAYA, NÚMERO 130, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37700, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO


ESTACIONAMIENTO DEL RESTAURANTE POLLO FELIZ


A UN COSTADO DE LA GLORIETA EL PIPILA


SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS


 


-CALLE MATAMOROS 202, ZONA CENTRO, 38240, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO


CENTRAL DE AUTOBUSES


ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y VICENTE GUERRERO


SILAO DE LA VICTORIA


 


-CALLE LUIS HUMBERTO DUCOING, SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 36100, SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO


CENTRAL DE AUTOBUSES


FRENTE A LA PLAZA COMERCIAL ELECKTRA


URIANGATO


CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI, 7, COLONIA CENTRO, 38980, URIANGATO, GUANAJUATO


TERMINAL CAMIONERA URIANGATO


ENTRE LAS CALLES PEDRAZA Y LEOVINO ZAVALA


VALLE DE SANTIAGO


CALLE OBREGÓN, NÚMERO 124, ZONA CENTRO, 38400, VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO


ESCUELA PRIMARIA URBANA MIGUEL HIDALGO


ENTRE LAS CALLES EMILIO CARRANZA Y ARTEAGA


VILLAGRAN


AVENIDA 5 DE MAYO, NÚMERO 4, ZONA CENTRO, 38260, VILLAGRÁN, GUANAJUATO


TERMINAL DE AUTOBUSES ANTONIO ACOSTA RICO


AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CARRETERA PANAMERICANA


YURIRIA


PLAZA PRINCIPAL, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, 38940, YURIRIA, GUANAJUATO


PRESIDENCIA MUNICIPAL


ENTRE LAS CALLES FRAY DIEGO DE CHÁVEZ Y JUÁREZ


 


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