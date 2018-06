Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El sospechoso es un hombre de raza blanca cercano a los 40 años que efectuó su ataque contra The Capital Gazette tras haber amenazado al periódico en las redes sociales, señaló la policía. El hombre ingresó al edificio y “buscó a sus víctimas”, indicaron las autoridades. Arrojó granadas de humo y les disparó a los periodistas con una escopeta, dijo William Krampf, jefe interino de la policía del condado Anne Arundel.El funcionario no quiso dar el nombre del sospechoso, pero sí dijo que reside en Maryland y que se solicitaron órdenes de allanamiento para su vivienda.El atacante se había mutilado los dedos aparentemente con el fin de dificultar su identificación, dijo un funcionario policial que no estaba autorizado a hablar sobre la pesquisa y habló bajo condición de anonimato. Otro funcionario que también habló bajo condición de anonimato dijo que los investigadores identificaron al hombre con tecnología de reconocimiento facial.En la Casa Blanca, la vocera Lindsay Walters dijo que “no hay lugar para la violencia, y eso es lo que defendemos. La violencia no puede ser tolerada de ninguna forma, sin importar contra quién sea”.“El atacante no ha sido muy comunicativo, así que aún no sabemos por qué lo hizo”, dijo Steve Schuh, funcionario del condado Anne Arundel. “Hasta donde yo sé, no hubo nada verbal en el incidente en el que declarara sus motivos o algo más, así que en este momento lo desconocemos”.El teniente Ryan Frashure, vocero policial, dijo que los agentes llegaron al lugar del tiroteo en 60 segundos y detuvieron al agresor sin realizar disparos.Unas 170 personas fueron desalojadas del edificio mientras varias patrullas y otros vehículos oficiales llegaban al lugar.En una entrevista publicada en el sitio en línea de The Capital Gazette, Davis dijo que “era como una zona de guerra” al interior de las oficinas, una situación que será “difícil de describir durante un tiempo”.