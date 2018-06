"Voy a tuitear lo que pueda mientras espero a ser entrevistado por la policía." I will tweet what I can while I wait to be interviewed by police. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018



"Un sólo tirador disparó a varias personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas." A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018



"El tirador abrió la puerta de vidrio hacia la oficina y abrió fuego contra varios empleados. No puedo decir mucho más y no quiero declarar a nadie muerto, pero esto es malo." Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018



"No hay nada más terrorífico que escuchar a varias personas ser disparadas mientras tú estás debajo de tu escritorio y escuchas al tirador recargar". There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018



"Ya estoy esperando a ser entrevistado, estoy a salvo y ya no me encuentro en la oficina." I'm currently waiting to be interviewed by police, so I'm safe and no longer at the office. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018



"Ok, no estaba tuiteando desde abajo de mi escritorio. Estaba seguro ya cuando comencé a tuitear". Ok, I was not tweeting from under my desk. I was already safe when I started tweeting — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Phil Davis, quien trabaja en el periódico "Capital Gazette", en donde esta tarde ocurrió el tiroteo, explicó el terror que se vivió durante esos momentos.La recapitulación de sus twits ya confirma los hechos que se venían sabiendo, en donde algunos muertos en la sala de redacción fueron víctimas del sujeto que ya se encuentra en calidad de detenido y siendo entrevistado por las autoridades.La policía dio una conferencia de prensa, y continúa determinando el motivo que generó que este atacante atacara a varias personas y matara a otras.El atacante fue herido para poder ser sometido por la Policía.Estos son los tuits que el periodista escribió: