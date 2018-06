Apoya personal de mantenimiento de Honda con labores de limpieza tras desborde de río

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de que la planta automotriz detuviera su producción por el desborde del canal en las inmediaciones de la empresa y más de 2 mil trabajadores de la empresa no laborarán este fin de semana, algunos de ellos se mostraron preocupados por la situación en la que está la empresa.En entrevista con am, personal de la planta advirtió que el agua que ingresó a las áreas de plásticos, pintura y soldadura puede provocar un deterioro importante en la maquinaria por lo que siguen a la espera de las indicaciones de los supervisores."Al parecer la situación es crítica dentro de la planta, desde anoche no nos quisieron decir nada y por el eso el tercer turno del jueves y el primero de hoy (viernes) fue pero era obvio que es imposible entrar, aunque mejor nos hubieran dejado pasar para ayudar", dijo un trabajador.