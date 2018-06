Video. Afirman que inundación podría ser peor que hace 15 años

Con el nivel del agua llegando a 75 centímetros de altura en las zonas más bajas de la comunidad, gran parte de los vecinos ya evacuaron sus casas para trasladarse con familiares y al albergue de la comunidad."La situación está fea, creo que está peor que en 2003, está subiendo mucho el nivel de agua, ojalá y nos apoyen ahorita que lo necesitamos, esto no es un juego", señaló Teresa Rodríguez Mancera, delegada de la comunidad."La gente se alarmó mucho, desde la tarde de ayer (jueves) nos dijo Protección Civil que estuviéramos con un paso hacia afuera, pero mucha gente no lo cree hace muchos años no nos pasaba esto", dijo.A pesar de que personal de diferentes dependencias municipales ya se encuentran en el albergue a la entrada de la comunidad, la delegada pidió más apoyo de seguridad de las tres fuerzas de gobierno principalmente en lanchas para evitar actos de rapiñas como sucedió hace 15 años.

Así luce una de las oficinas de Honda. Foto: Tomada de redes sociales.

Empleados de Honda proporcionaron esta imagen donde se ve el nivel que alcanzó el agua con la inundación.

El Gobernador está al tanto de los daños provocados.

Así luce el camino a Honda.