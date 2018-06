Detenidos y sin fecha de reanudación, los trabajos de Honda por inundaciones

DATOS

La empresa Honda de México realizó un pronunciamiento oficial tras el desbordamiento de un canal conectado con el Río Laja la tarde del jueves, informando que se encuentran evaluando las condiciones de instalaciones y equipos, aunque no hay fecha de reanudación pero “será lo antes posible”.“No hay reportes de personas lastimadas y Honda está evaluando las condiciones de las instalaciones y los equipos. Por el momento, no está claro todavía cuándo se reanudará la producción, pero Honda trabajará para hacerlo lo antes posible”, señaló en un comunicado de prensa.La empresa japonesa, que inauguró su planta automotriz en Celaya en febrero de 2014, confirmó que el desbordamiento del canal en las inmediaciones de su planta automotrizEn septiembre del año pasado, el vicepresidente de la planta, Jesús Baez Muñoz, detalló los problemas que habían tenido con el canal que conecta con el Río Laja, advirtiendo que no se resolvería sino hasta que se concluya el Libramiento Ferroviario.“Hemos tenido dos incidentes, uno el año pasado (2016) y otro este mismo año (2017); afortunadamente no nos ha afectado, hemos podido solventar ya que trabajamos muy de cerca con Protección Civil, quien nos ha estado apoyando, afortunadamente lo hemos podidos controlar”, señaló en una entrevista.En esta planta automotriz se producen 720 unidades diarias entre los modelos Fit y HR-V para el mercado nacional y exportación a diversos mercados del mundo como Norteamérica, Sudamérica, Alemania, Corea, Inglaterra, entre otros.También se ubica la planta de transmisiones donde actualmente, en la planta de Celaya, se producen mil 500 Transmisiones Continuamente Variables (CVT por sus siglas en inglés) diariamente; son de dos tipos: la M-CVT para el modelo Fit y HR-V y la Ll-CVT, destinada para el modelo Civic y que se exporta para su ensamblaje en las plantas de Canadá e Indiana en Estados Unidos.