El cuerpo que fue encontrado la mañana del jueves en las aguas del Río Laja, no presentó huellas de violencia y murió ahogado.Personal de la Subprocuraduría de Justicia en la Región “c”, informó que agentes de la Unidad de Tramitación Común del Ministerio Público (MP) inicio una investigación por el hallazgo.Peritos fijaron las evidencias y médicos forenses no detectaron huellas de violencia por arma de fuego,La necropsia de ley reveló quePor las condiciones que fue encontrado entre sus pertenencias no cargaba documento o identificación, sólo vestía pantalón de mezclilla azul, es de complexión medina y tez morena.