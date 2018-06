Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No son los mejores tiempos para Vanessa Paradis y Johnny Depp. Los actores formaron una de las parejas más interesantes del cine y la música internacional: estuvieron juntos entre 1998 y 2012, colaboraron en diversos proyectos profesionales y tuvieron dos hijos en común.de 15 meses e importantes dificultades económicas.Pero ahora estánSegún se hacen eco varios medios franceses, la actriz (que desde su separación ha disminuido sus apariciones públicas pero ha disparado su ritmo de trabajo, con una docena de películas en los últimos seis años), el filme Un couteau dans le coeur (Un cuchillo en el corazón) a causa de la delicada salud de su hijo."Desafortunadamente, Vanessa Paradis no puede unirse a nosotros esta noche", explicó el director de la cinta, Yann González, durante el estreno en París. "Tiene que ausentarse a causa de los graves problemas de salud de su hijo", dio a conocer, sin dar más detalles, según ha contado el medio francés Public. La revista People se ha puesto en contacto con los representantes de los actores para conocer su versión, pero por ahora no han dado respuesta.Por su parte, Depp está estos días de gira por Europa con su banda, The Hollywood Vampires, y en los últimos días se le ha visto en Moscú (Rusia) y Múnich (Alemania).John Cristopher Depp, al que su familia llama Jack, es el pequeño de los dos hijos de la ya expareja. Cumplió 16 años el pasado mes de abril y es el miembro menos mediático de la familia. Su hermana mayor, Lily-Rose, sigue los pasos de su madre.Se ha convertido en una de las jóvenes más influyentes del mundo de la moda, y su cuenta de Instagram cuenta con más de 3.3 millones de seguidores. A su hermano Jack,