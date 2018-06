Fuerte epidemia afecta a la Selección Mexicana



La estancia en Moscú de la Selección Nacional se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza… bueno, en una epidemia de gripe y tos que ha afectado a miembros del staff, del cuerpo técnico y hasta a algunos jugadores. Su última víctima, el técnico Juan Carlos Osorio, quien en el partido contra Suecia no dejó de toser, entre los nervios y la enfermedad, por lo que se veía muy incómodo. Todo esto inició después del partido contra Alemania, en Moscú.



El intenso calor en Rostov se combinó con la potencia del aire acondicionado en el hotel de concentración y de ahí la enfermedad… lo peor es que parece que están en la escuelita, ya que no termina de salir uno cuando otro chilpayate ya se les contagió.



Partido del Tricolor complica abanderamiento para JCC



El partido de octavos de nal de la Selección Mexicana contra Brasil del próximo lunes ha puesto en jaque a las autoridades de Conade y el Comité Olímpico Mexicano, que ya tenían agendado ese día para realizar el abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Y es que la ceremonia se realizará en la Residencia Ocial de Los Pinos con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que encontrar otro día en su agenda por ahora es complicado.



Los atletas ya están informados del día, pero están buscando alternativas, porque no quieren que el abanderamiento quede opacado por el resultado de la Selección de futbol.