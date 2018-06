¿Y sin el VAR quiénes estarían en Octavos de Final? México salió perjudicado

2018-06-29 10:42:09 | AGENCIA REFORMA

El asistente arbitral por video se estrenó en el Mundial de Rusia 2018 y esto influyó también para México.

El VAR ha tenido que ver en más de 15 acciones. Foto: Especial



A México le tocó bailar con la más fea por culpa del VAR.



Si el asistente arbitral por video no hubiera tenido su debut en esta Copa del Mundo, el Tri se hubiera llevado en Grupo F y no tendría que verse las caras en los Octavos de Final de la justa con la "Pentacampeona" del mundo.



Con la inclusión de la tecnología, en Fase de Grupos se hicieron cinco rectificaciones a la decisión inmediata del árbitro central, que cambiaron el resultado de un cotejo.



El VAR ha tenido que ver en más de 15 acciones pero sólo en los juegos de Francia- Australia, Suecia-Corea del Sur, Dinamarca-Australia, Portugal- Irán y España-Marruecos su veredicto cambió el resultado final.



En el compromiso entre suecos y surcoreanos, el árbitro no había concedido el penal con el equipo escandinavo se llevó los tres puntos. De no haberse pitado, se habría quedado el marcador en ceros, lo que hubiera alterado el grupo de México.



A Portugal les empataron los iraníes con un penal que no vio el nazareno, por lo que los lusos se hubieran quedado con 7 de los 9 puntos.



En la misma jornada, a España se le había invalidado el gol del empate ante Marruecos, por lo que su puntuación en la Primera Fase habría sido de 4.



Dinamarca también se vio "perjudicada" pues se había salvado de un penal ante Australia por una mano en el área, pero el VAR hizo su labor y terminó por darle a los "Socceroos" el castigo con el que rescataron la igualada 1-1.



Antes, a Francia le concedieron una pena máxima que pasó desapercibida por el árbitro central, misma con la que le ganaron 2-1 a Australia.



Sin el último par de cambios en los duelos, el Grupo C lo hubiera comandado Dinamarca y el segundo sitio sería ocupado por los galos.



Así que, mientras a algunos les perjudicó, a otros les convino la presencia de la tecnología; eso sí, en Rusia 2018 ya se ve un futbol más justo.