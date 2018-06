Luis Fernando Tena explica la fórmula para ganarle a Brasil

"Lo qué se debe hacer ante equipos de ese nivel es apretarlos en todas partes del campo, no dejarlos jugar desde arriba y morder y morder, corriendo detrás del balón, incomodando al rival. Esa clase de jugadores no pueden estar a gusto cuando no le das espacios para pensar y maniobrar", explicó Tena a CANCHA.



"Después conservar la pelota aunque sea de manera vertical. Nuestra Selección debe creerlo, así como pensó que lo iba a hacer contra Alemania, de igual manera tienen que mantenerse jugando a toda su capacidad".



"Este grupo (del 2012) venía coleccionando triunfos (Panamericanos, Preolímpico y Toulon), pero esta generación ya sabe lo que es ganar, México ya no se achica ante los grandes, muchos dicen que fue (César Luis) Menotti, pero yo digo que fue (Miguel) Mejía Barón desde 1993 quien sembró otra mentalidad con la Copa América. Y el Tri en diferentes categorías así lo ha demostrado, ya no te asustas cuando ves que es Brasil o Alemania", abundó.



"Ante Alemania fue brillantísimo, jugaron un primer tiempo impresionante, fueron inteligentes frente a Corea y ante Suecia jugaron muy tensos, sin soltura, los agarraron mal parados y después del primer gol peor, pero sin duda creo que vamos a volver a ser el equipo que jugó contra Alemania", apuntó.

dijo que México puede vencer sin problemasEl objetivo es que salgan con la mentalidad y la idea de no prestarles el balón e incomodar a ladesde los primeros minutos, tal y como hizo el equipo que dirigiócomentó que confía en la mentalidad de este grupo, donde hay 7 elementos que en 2012 ganaron la presea áurea, además de que hay otros tantos que traen un proceso importante con Selecciones menores, porque además el futbolista que creció después de 1993 ya tiene otra forma de encarar a los rivales.El ex entrenador de clubes comoaseguró que este debe ser el Mundial de México porque además se le nota el compromiso, la unión, el afecto y la empatía que han logrado con Juan Carlos Osorio.mencionó que hoy los equipos mexicanos ya no cierran los ojos y se llevan las manos a la cabeza cuando saben que van ante un cuadro grande, ahora piden enfrentar a Brasil, Alemania, Argentina, para jugarles de tú a tú.aseguró que esteya sabe lo que es ganar y ya no se achica ante los grandes.