Drake lanza su nuevo disco 'Scorpion'

Drake lanzó su nuevo disco "Scorpion", el cual incluye a Michael Jackson o Jay-Z.

"Scorpion" es el quinto disco de estudio de Drake y llega dos años después de "Views" y de su mixtape "More Life" (2017).

El doble disco contiene 25 canciones que incluyen los éxitos "God's Plan" y "Nice for What", el portal El Mundo señala que una de las canciones que más sorprende es "Do not matter to Me" en la que aparece el nombre de Michael Jackson ya que se trata de una canción inédita del cantante.

El álbum ya está disponible en Apple Music, Spotifyu y Google Play.

El material discográfico también incluye una participación de Nicki Minaj y el rapero Future.