Romeo y Julieta... y Britney Spears

Durante junio, el espectáculo The Shakespearean tour le permitió a Mariano Ruiz medir la respuesta del público gracias a su participación en el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Lo que descubrió lo ha cimbrado.

“Mucha gente se acercó a agradecer el espectáculo, ellos llamaban valentía al pararse en el escenario y hablar de esto, pero yo le diría honestidad y creo que ese es el eco que he encontrado".

“Mucha gente siente dolor, miedo y no lo pueden vocalizar, gente que quiere llevar a sus hijos o hijas, tal vez porque vieron algo ahí que les puede ayudar, me encantaría que más padres puedan hablar de esto con sus hijos”.

Para que el mensaje pueda encontrar más receptores, a partir del 4 de julio, The Shakespearean Tour tendrá una breve temporada en La Teatrería, donde Mariano hablará a través de sus personajes y de su experiencia.

“Es una manera de hacer las paces con mi niña interior, porque durante un tiempo me sentí muy mal, me creía culpable de mi femineidad, hasta hace poco decidí aceptarlo y decir: ‘éste es quien soy y así me debo de querer’. Por eso esto es una reivindicación con ese lado femenino”.

Eligió tomar algunas figuras femeninas de Shakespeare porque desde que inició su carrera como actor quiso interpretar esos roles y jamás se le iba a dar la oportunidad. Pero pensó en los actores isabelinos que hacían los papeles de mujeres y cómo en esa época era muy normal esto.

“Además creo que son personajes necesarios, que los jóvenes deben conocerlos y que formen parte de su cultura pop”.

Fue así que Julieta de Romeo y Julieta, Helena de Sueño de una noche de verano, Rosalinda de Como gustéis, Viola de Noche de reyes, Lady Macbeth de Macbeth, y Cleopatra de Antonio y Cleopatra, se unen en el escenario a las cantantes Britney Spears, Beyoncé, Ariana Grande, Lady Gaga, Tylor Swift y Miley Cyrus.

“La idea es que sea un concierto de una diva pop y cada una tiene su canción, videos y cosas que hacen para que sea una experiencia en 360”.