Tribunal de Arbitraje sin reconocer a sindicato de Cecyteh

Aunque el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (SUTCECyTEH) ya fue reconocido por sus autoridades institucionales, no hay respuesta del Tribunal de Arbitraje del estado, por lo que acusan podría ser una estrategia para mantener “quietos” a los sindicalizados por los comicios electorales.

Así lo expresó la secretaria general del sindicato, Nora Jenny Reséndiz Chávez; en entrevista con AM Hidalgo señaló que “en el tribunal todavía no hay respuesta”, incluso, que la solicitud para la creación del sindicato que ingresó desde febrero no había sido recepcionada.

Reséndiz Chávez precisó que el viernes 22 de junio se consensuó una reunión con Sergio Alejandro Arteaga Carreño, director general del Cecyteh, en la cual se acordó el reconocimiento del Sindicato, así como de los 384 agremiados que buscan conformarlo.

No obstante, al tratar de continuar con los trámites que ingresaron desde el 21 febrero ante el Tribunal de Arbitraje, señalaron que la petición de reconocimiento del SUTCECyTEH no había sido “revisado, ni siquiera teníamos un número de folio como expediente a trabajar”, puntualizó.

Por tal motivo, Nora Reséndiz indicó que estarán pendientes para dar seguimiento a la creación oficial del sindicato y “que no sea simplemente una respuesta para mantenernos quietos en estos días”, puntualizó.

TERMINARÁ HOSTIGAMIENTO LABORAL, ACUERDAN

Además del acuerdo en donde se reconoce como único el SUTCECyTEH, Reséndiz Chávez mencionó que también se generaron convenios para concluir con los hostigamientos dentro de los planteles del CECYTEH.

Esto, luego de la manifestación que trabajadores realizaron frente al Tribunal de Arbitraje, en donde denunciaron acoso laboral.

Respecto a la implementación de un sindicato alterno al SUTCECyTEH, se pactó que las autoridades educativas del estado “ya no obligarían a los trabajadores de la institución a formar parte de otro” movimiento.