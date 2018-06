El Horno 143

Muchos candidatos que dejaron sus cargos para hacer campaña juegan a la segura porque los cargos que ocupaban continúan vacantes o dejaron gente de su confianza para que, en caso de no ganar en las urnas, regresen a sus antiguas funciones. Más vale prevenir que lamentar, diría el viejo refrán.

---

Y ya encaminados, la mula no era arisca, sino que la hicieron. Nos cuentan que la Universidad Autónoma de Hidalgo excluyó de los eventos proselitistas de Morena a los catedráticos y alumnos de la Licenciatura en Derecho por una sencilla razón: con la finalidad de evitar fuga de información porque muchos de ellos trabajan en oficinas gubernamentales.

Por lo que los funcionarios universitarios de otras carreras si son tomados en cuenta para las campañas.

--

En el partido tricolor ya hacen balances de cómo quedará el Congreso local después de la elección del primero de julio y en el peor de los escenarios estiman una mayoría, más de 20 legisladores, para su bancada.

Aunque el efecto de la elección presidencial, nadie lo puede medir hasta el día de la jornada electoral. Por lo que los resultados son de pronóstico reservado.

---

Quien anda desaparecido es el representante electoral de Nueva Alianza ante el consejo general del IEE, Sergio Hernández, pues resulta que no se ha presentado en las últimas dos sesiones del organismo electoral. Si alguien lo ve, díganle que ya se acabaron las campañas.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.