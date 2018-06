La mejor versión de ti

Muchas personas después de que todo el día hicieron malas acciones contra compañeros de trabajo, contra personas que rodearon su trayecto, contra su familia, el chiste es que estuvieron enojados porque sí, por todo, porque les va mejor a sus amigos, en fin, tuvieron malos pensamientos, sentimientos o acciones y llegan a su casa al finalizar su ajetreado día y se preguntan por qué se sienten frustrados o amargados.

Yo no juzgo a nadie porque yo puedo equivocarme, todos tenemos ese derecho al ser seres humanos, considero que repetirlo es nuestra decisión e, insisto, no juzgo para que no me juzguen.



Sería importante ver que todos nos equivocamos, pero si queremos ser mejores personas, aún estamos a tiempo. No importa la edad que tengas, siempre puedes elegir vivir mejor.

Actualmente exigimos rodearnos de las mejores personas, pero ¿cuántos están dispuesto a ser una mejor persona?

Justo por eso decidí hablar de cómo puedes ser una mejor persona en todos los aspectos, todas las mejorías que logres alcanzar te van a reafirmar y te podrás sentir pleno.



Ser una mejor persona no se logra de la noche a la mañana, es algo que se construye poco a poco, día a día, a través de tú esfuerzo personal. Aquí no hay espacio para competir con nadie, tus únicos obstáculos serán los que tú albergues en la mente, sustentados por el miedo y tus prejuicios.



El crecimiento personal te invita a que intentes de formas diversas a través de ciertos métodos, de cambiar la formula. En ese camino aprendemos tácticas, todo va cambiando, el punto es aprender y si no funciona desecha esa forma, adopta una nueva y no te rindas.



Estamos expuestos a sentir el fracaso, siendo lo contrario al éxito, cuando cometemos un error pensamos que somos unos fracasados y la verdad no es así, porque ahí tienes un error de pensamiento.

Al generalizar ese error, tú solo lo conviertes en fracaso y eso no te ayudara a aprender estrategias para tener mejores soluciones en todos los sentidos.

No dejes que nadie te venda la idea de que no sirves para nada. Piensa mejor que tus errores son las formas para subir un escalón con un grado de dificultad, pero sin duda te está conduciendo a tu meta.



Lograr ser una mejor persona es exigirte a ti mismo y saber que no tienes el control de todas las situaciones, pero que cada cosa que logres identificar te ayudará a que en el lugar de que te victimices con preguntas de ¿por qué mí?, ¿qué hice mal? encontrarás la trasformación que necesitas para cambiar tu vida.



Debes de sacudir la flojera, la pereza, para alcanzar un estilo de vida saludable en las cuatro torres que son:

mente

cuerpo

alma

espíritu



Recuerda que siempre la búsqueda del bienestar, el equilibrio y el crecimiento debe de ser de manera integral. Les mencionaré una serie de pasos que espero puedan serles útiles:



1. Lograr ser una mejor persona es exigirte a ti mismo y saber que no tienes el control de todas las cosas, pero que cada cosa que logres identificar te ayudará a que en lugar de que te atormenten las dudas puedas estar enfocado a la hora de tomar la iniciativa. Siempre el primer paso resulta el más aterrador, pero si te atreves a darlo tu recompensa será producir grandes resultados.



2.- Todo lo bueno toma tiempo, nunca esperes que el éxito llegue de la noche a la mañana, tendrás que disciplinarte mediante la paciencia, esfuerzo y la constancia, recuerda que en el camino que vamos a recorrer no solo cuenta llegar al destino, sino que a través de todo el viaje debes disfrutar hasta los obstáculos, ya que serán estos los que forjen tú carácter. Ejemplo: Henry Ford quedó dos veces en banca rota antes de que a sus 45 años iniciara con su agencia de automóviles.



3.- Estar ocupado no es igual a ser productivo, aunque todos recibimos las mismas horas por día, se trata de que aprendas a utilizar el tiempo, ya que no por cumplir muchas actividades, hacer gran cantidad de esfuerzos, etc., no siempre te llevarán a tener resultados y sin resultados no hay éxito. Aprende a ser eficiente para estar cada día más creativo y así verás más cerca tú meta.



4.- No puedes tener el control absoluto, no puedes controlar todo lo que te sucede, porque no todos los factores depende de ti, algunos son externos. Lo que sí puedes es ser asertivo para lograr ver la diferencia. En lo que sí tenemos el control es en la forma en la que reaccionamos ante las circunstancias, como siempre lo digo, no basta tener la actitud, sino madurar la actitud. Aprende a perder y aprende a aprender para ganar.



5.- Todos somos tan buenos como capaces, el amor propio es algo que vive dentro de ti, así que si de algo te sientes orgulloso por el esfuerzo que realizaste, debes valorártelo. No permitas que las opiniones de los demás te afecten. Resulta que al ser tantos en el mundo, esto nos conlleva a que siempre existan contradicciones, trata de rodearte de personas que se parezcan a ti para que pueda existir una retroalimentación.



6.- No siempre recibiremos el apoyo de todos, así que no te dejes afectar por su negatividad, ira o celos, no gastes tú energía y tiempo esperando el reconocimiento de los demás. Que no todos tus logros se te suban a la cabeza ni tus errores al corazón. De lo que se trata es de irnos puliendo. Aprende a respetar las opiniones de los demás, si te suman bien y si no, sigue tu camino.



7.- En realidad no se trata de ser perfecto, porque si así lo crees nunca te darás cuenta de que existen cosas que puedes mejorar o corregir. Si vez la perfección como una meta siempre tendrás que vivir con la sensación de fracaso. Te quedarás lamentando las cosas que no te salieron como querías, esto resaltará tus culpas y solo te vas a estancar. Aprende a emocionarte y motivarte por tus pequeños logros.



8.- El miedo siempre te conduce a la lamentación. Siempre habrá cosas de las que te arrepientas. Porque cuando tu vida está finalizando, te arrepentirás más de no haber tomado más riesgos, de las cosas que no hiciste. Tener miedo siempre es una barrera tan alta que se pone uno mismo. Mejor trata de buscar la raíz de tú miedo, que lo peor que puede pasar es la muerte (solo trata de razonar y de tener criterio). Lo más grave sería dejarnos morir en vida ya que perdimos nuestros sueños, ilusiones y deseos. No sobrevivas, vive al máximo, y conviértete en la mejor versión de ti mismo.