5 consejos para que no te roben el teléfono móvil

Desde aquellos que buscan proteger su privacidad a través de herramientas como quién me llama hasta los que tratan de esconder sus conversaciones de miradas ajenas, el abanico es tremendamente grande, y cada vez lo es más debido al gran uso que damos a estos dispositivos.Pero si hay algo básico y que jamás se detendrá esen sí. Los ladrones son algo que nunca desaparece, y han encontrado en los smartphones un nuevo e interesante terreno, sobre todo en lo que a modelos modernos se refiere. De gran calidad, y precios mayores, la reventa de estos se ha vuelto un entorno muy beneficios para los que gustan de hacer dinero a través de métodos ilegales.Para evitar que seas el blanco de los ladrones y no tengas que recurrir a portales como comolocalizarcelular.eu/ , vamos a dartey además el delantero. Llevarlo guardado en un bolso o una mochila lo convierte en presa fácil de todos los que tienen afán por lo ajeno, ya que tan solo tienen que abrir y tirar, aprovechando sobre todo lugares con grandes cantidades de personas y muy agrupadas.Olvídate de llevarlo en la mano como también hacen muchos. Si de veras quieres evitar problemas,que notes que lo llevas encima y que esté dentro de tu rango de visión constante.Cada vez que recibimos una llamada, es natural y lógico que nuestro acto reflejo sea coger el teléfono, mirar quién es y responder. Pero esopara evitar un hurto, ya que es precisamente una de las situaciones en las que somos más vulnerables a cualquier robo.En caso de encontrarteen un local con mucha gente o en un sitio que te resulte poco familiar, echa un vistazo a tu alrededor antes de atender a ese teléfono que está sonando. Mira bien tu entorno y, cuando ya veas que es seguro, procede a responder o simplemente llama tú.No hay problema, pero intenta coger siempre el terminal con las dos manos, ya que de esta forma tienes un mayor agarre y, si alguien intenta dar un tirón o un golpe para que se te caiga y llevárselo, podrás oponer mucha más resistencia.De hecho,es algo que suele hacer que muchos indeseables se lo piensen dos veces e intenten esperar a un momento de mayor despiste, o en el que se suelte aunque sea ligeramente el teléfono móvil. Acostúmbrate, con el tiempo lo harás de forma instintiva y, sobre todo, segura.Un punto que viene de la mano del anterior y de incluso el anterior a ese. Ahora recurrimos mucho más a los chats de texto como WhatsApp o Telegram en lugar de hacer llamadas telefónicas. Es algo más cómodo e inmediato, incluso gratuito, ya puestos a comparar. No obstante,Muchas personas van por la calle mirando al móvil y sin apenas fijarse en el entorno, algo quecon ganas de hacerse con un flamante terminal. Por eso mismo, además de para evitar cualquier posible accidente, chatea por la calle, pero prestando atención a todo lo que te rodea, por mera precaución.La música te encanta y quieres que te acompañe en todo momento; pero no siempre es bueno ir de la mano de tus melodías favoritas., cascos o cualquier otra variante cuando estés fuera. Al no escuchar tu entorno, no puedes percibir si alguien se acerca, y eso es fatal para los robos.Unas pautas que, como has podido comprobar,de hecho se rigen por el sentido común. Sigue estos consejos en todo momento para evitar problemas con el paso del tiempo. Los terminales más modernos están siendo el objetivo de cada vez más ladrones, y hay que aprender a tomar las medidas necesarias para ser víctima de un robo. Cualquier iniciativa es bienvenida, así que si tienes más ideas además de las indicadas, no dudes en ponerlas en práctica.