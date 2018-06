Afectarían lluvias a cultivos en Irapuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Refirió que aunque la situación aún no es alarmante y aún no se han registrado pérdidas,Otros de los cultivos que podrían verse afectados son la fresa, alfalfa y las calabacitas, incluso el sorgo, aunque este último resulta ser más resistente.Contreras Hernández dijo que las comunidades que más riesgo tienen son El Carmen, Tomelópez, Guadalupe de Rivera, Cuchicuato, San Cristóbal y otras en zona baja, donde no hay tecnificación o son de siembra temporal.“Es un gasto extra que muchas veces el campesino productor no tiene, a duras penas tiene para sembrar, pero son los gajes del oficio de hacer producir la tierra”, enfatizó.El dirigente de la CNC indicó que otra problemática que es notoria en las comunidades es la gran cantidad de lodo en caminos rurales y calles, pues la mayoría no están pavimentados y resulta complicado para los habitantes tener movilidad.