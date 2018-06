Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Unay que acumulan agua, se encuentran arrumbadas en las instalaciones del Centro de Salud ubicado sobre la avenida Miguel Alemán.La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) señaló que esto no representa un riesgo para la población debido a que las llantas están "tratadas".Comerciantes que se ubican en la zona afirmaron que los neumáticos tienen alrededor de una semana en el lugar donde incluso ya se perciben malos olores por la acumulación de agua y lodo por las recientes lluvias.La Secretaría de Salud de Guanajuato a través de su área de comunicación informó que la dependencia estatal y el Municipio de León están organizando unmotivo por el cual en el estacionamiento de dicha unidad médica se resguardan estas llantas, mismas que estánpor lo que no favorecen para la proliferación de criaderos del mosco del dengue.Pese a que la misma dependencia estatal ha señalado que ante la llegada de la temporada de lluvias y sobre todo que a inicio de julio pueden aumentar los casos de dengue y asimismo ha reiterado a la población la importancia de mantener limpios patios y azoteas y no acumular cacharros como llantas, hoy el estacionamiento de dicha unidad médica representa un foco rojo para la propagación del virus.