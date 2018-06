Reportan inestabilidad en la entrega de tickets de Pagobús

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Usuarios y taquilleros de los paraderos del SIT reportaron inestabilidad en la entrega de tickets de Pagobús.Dicen que es por falta de papel o queTan sólo en la estación de lahasta hace unos días no se entregaban comprobantes de recargas; “no tengo ticket”, decían los empleados desde la ventanilla, al mismo tiempo que apuntaban a un letrero que ya tiene semanas anunciando: “no hay tickets”.Y aunque ayer (jueves) ya había comprobantes en los paraderos reportados, otros taquilleros explicaron que la falla es constante, porque en algunas ocasiones el problema es la escasez de papel.Sin embargo, también refirieron que la falta de comprobantes es porque las máquinas de recarga no funcionan, pues a pesar de que remodelaron los paraderos, los aparatos siguen siendo los mismos.explicó uno de los trabajadores del Sistema Integral de Transporte (SIT).Sin embargo, Daniel Villaseñor Moreno, líder de los transportistas en León, aseguró no hay falla en las máquinas referidas, y dijo que probablemente sólo no había papel para las impresiones., explicó.