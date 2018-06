Revienta presa La Purísima y afecta a decenas de leoneses

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde el miércoles pasado, los niveles de esta presa ubicada al sur de la ciudad, ya estaban cerca del borde, pero la madrugada de ayer, casi a las 5:00 am, la estructura no resistió y en tres puntos reventó.J. Jesús Becerra, uno de los afectados y que hasta hace algunos mese era comisario ejidal de la comunidad de Malagana, comentó que ya se había dado cuenta del riesgo de colapso en la presa por la presencia de grietas, “Pero las lluvias de la última semana elevaron los niveles, y se preveía usar costales y lonas para tratar de contener el agua, pero la noche de jueves y madrugada de viernes el nivel no se pudo contener y la presa no resistió.El propio Jesús señaló que “cuando construyeron la carretera esa de Aguascalientes taparon algunos canales que desfogaban, y ahora se llena más rápido aquí”. Su vecino Andrés comentó “de que se han agarrado construyendo allá en el cerro, el agua baja mucho mas rápido, antes ahi se quedaba toda y no pasaba nada”.Solo se mencionó por parte de la Dirección de Desarrollo Rural, que “la ultima lluvia fuerte nos afectó un poco en la zona sur “ y que tienen “5 frentes de maquinaria retro y moto conformadoras”, además de que se mantienen alerta, y aunque mencionan los cultivos inundados, no se detalló algún aproximado en extensión.