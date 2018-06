¿DE VUELTA?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de un receso en la política en los últimos años, el reconocido gastroenterólogo José Ángel Córdova Villalobos podría volver y lo haría por la puerta grande, en el ámbito federal.El ex candidato a la gubernatura en 2012 ha recibido invitaciones para participar en el Gobierno Federal pero prefiere no dar más detalles de los partidos que lo han invitado.Pero lo que sí es cierto es que uno de los que lo ha buscado es Morena, a través de su ex colaborador en la Secretaría de Educación Federal, Carlos Olmos, quien colabora con el equipo del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.En noviembre del año pasado el Tribunal de Justicia Administrativa y todos los que ahí trabajan estuvieron de manteles largos con la colocación de la primera piedra de lo que será su nuevo edificio, porque donde están en la capital ya no caben.Las instalaciones en una primera etapa se anunciaron con una inversión de 35 millones de pesos para el edificio que tendrá dos niveles y que estará en la zona del Parque Bicentenario.Pero desde el inicio los magistrados que lideraba entonces Guillermina Valdovinos hicieron su carta de peticiones, querían ciertas cosas en la construcción, materiales un poco más ostentosos de los que permitió el propio gobernador Miguel Márquez Márquez.La primera promesa que hizo ese día el Gobernador del Estado Miguel Márquez fue que el edificio para el equipo de 150 personas estaría listo en julio, pero ahora se habla de la primera quincena de septiembre. El mandatario alcanzará a cortar el listón.Aunque la obra no ha tenido mayor complicación, la Secretaría de Obra Pública sí ha tenido que lidiar con todas las peticiones que hacen los magistrados, digamos que son clientes frecuentes en la dependencia dónde han tenido que atender todas sus solicitudes. Un cambio de baños por ejemplo está en la lista de sugerencias.Diputados del PAN le cumplieron ayer el capricho a su joven compañero, Ismael Sánchez Hernández. Le dieron su apoyo con 18 votos para que el Pleno del Congreso local aprobara reformas al Código Civil a través de las que se obliga a los padres de familia a dar alimentos hasta los 24 años a sus hijos.La futura reforma aclara que para que esto suceda los hijos tienen que seguir estudiando y si por alguna razón los papás no pueden aceptar dicho compromiso, este recaería en sus tíos, el colmo, habiendo otros temas más importantes y prioritarios para Guanajuato, los legisladores desquitan sus megasueldos en andar obligando a los papas para que mantengan a sus hijos a edades que ya no tienen justificación.Claro que en el Congreso no descartan que algunos hijos desnaturalizados pueden abusar de este beneficio, y es que sí pasa. Unos padres desesperados en New York demandaron a su hijo de 30 años Michael Rotondo por no querer abandonar el nido.La diputada del PVEM, Beatriz Manrique Guevara intentó ponerle un alto, presentó una reserva para tratar de evitarlo y les pidió a su compañeros no legislar sobre intereses particulares y menos cuando se trata del enojo de un diputado que quiere castigar a sus papás.El ahora diputado, Ismael Sánchez Hernández demandó a su padre por que no le quiso pagar la maestría, dicen que ese fue el motivo que lo impulsó a presentar esta iniciativa, lo bueno es que no todos los guanajuatenses son mal agradecidos con sus parientes. Él dice otra cosa.Ninguno de sus compañeros panistas hizo uso de la tribuna para dar argumentos que justifiquen la reforma. Salió a flote apenas con dos votos de diferencia, 18 de los panistas contra 16 de todos los diputados de oposición, quienes en la última sesión de Pleno decidieron unirse. Como siempre la aplastante mayoría del PAN logró que esta iniciativa prosperara.Hace quince días el regidor del PRI, Aaron Lira Pátlan se quejó porque a los operadores de camiones les estaban cobrando multas en lugar de que estas sean impuestas a los dueños reales, los concesionarios.Pasaron los días y ayer nuevamente en sesión de Ayuntamiento Lira Patlán, suplente de Salvador Ramírez Argote, lo hizo público porque aunque ya había pedido que el tema se tratara en la comisión de Contraloría, el mismo se quedó en el limbo.“Parece que la sangre no le circula a la Contraloría” , es la molestia que expresó el regidor que insistió en la millonada que no se está cobrando en multas por este tema. Al ver la molestia del regidor y para evitar más ruido, el alcalde Luis Ernesto Ayala Torres decidió ayer que sí, que era necesario mandarlo a la Contraloría. A ver allá que es lo que hacen.El empresario de la industria del calzado y ex presidente de la Ciceg, Javier Plascencia Reyes se topó en el avión con el candidato a la presidencia de la República de la Coalición al Frente Por México, Ricardo Anaya.El el ex director de la Ciceg, Alejandro Gómez Tamez quien el 2006 fue candidato a la alcaldía por el PRI, se tomó una foto junto al candidato presidencial y el dueño de Calzado Elefante la cual subió a sus redes en la que señalaba “Con el próximo presidente de México @RicadoAnayaC y mi amigo @javierplarey”.