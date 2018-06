Una semana, tres incógnitas 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El otro día vi un meme diciendo que esta semana era la más importante de la historia de México. Vamos, que si la sobrevivíamos sin tener un ataque al corazón podíamos considerarnos unos auténticos héroes. Rambo, ¡quítate que los mexicanos venimos on fire!Tres hechos trascendentales pasarían en sólo 7 días: veríamos si pasamos a la siguiente etapa del mundial, descubriremos qué pasó con la mamá de Luismi (para los amiguis) y sabremos quién será el presidente.Hay países escandinavos que por menos estrés les dan a sus trabajadores baja por sobrecargo emocional. Pero nosotros no, nosotros imaginamos cosas chingonas, festejamos en la embajada coreana, publicamos memes sobre Luisito Rey y debatimos en Facebook sobre los candidatos como expertos en la materia.Y creo que la vida, como el fútbol, las elecciones y las series, es un sube y baja.Las campañas, como en los tiempos extras, nunca se acaban hasta que se acaban. En el futbol, como en la política, uno puede gritar un gol, pero otro podrá llorarlo y esto es así y así será.Que escuchar “Cielito lindo” o “La chica del bikini azul”, a miles de kilómetros de México, hace que te sientas como en casa. Que el mérito es igual del director, entrenador o candidato; como del actor, jugador o ciudadanos.Que muchos mexicanos tenemos una capacidad de amar u odiar con pocos toques de objetividad.Que nos gusta ponernos la camiseta del team Luismi, team Corea o team (ponga aquí el partido de turno) y no hay poder humano que nos convenza que algo de bien y de mal está en nuestro lado... o del contrario.Y también que, en las elecciones, el mundial o la serie... en el momento en que acaban, otra vuelve a comenzar. Como diría Mufasa: Is the circle of life.Y aquí termina mi verborrea mental.Nos vemos del otro lado de la batalla, compañeros de trinchera. Que gane el mejor (o ya, aunque sea, el menos “pior”).