Y después de votar, ¿a qué hora darán a conocer quién ganó este domingo 1 de julio?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

advirtió que está prohibido, y constituye un delito, difundir encuestas sobre resultados electorales a la Presidencia antes de las 20 horas del 1 de julio, por lo que, advirtió, quien las difunda será porque "buscan engañar y desestabilizar" a la democracia y serán sancionados.aseveró que el organismo no va a tolerar que se infrinja la ley, "el flujo de información incompleta puede generar incertidumbre, alimentar la especulación" y con ello poner en una situación muy delicada a la democracia mexicana".No respetar esto "significa jugar en contra de la democracia", añadió.Quien difunda encuestas sin ser una firma demoscópica ya registrada ante el INE transgredirá las reglas, advirtió, y el actor político que no acate esta prohibición, "estará faltándole el respeto a la ciudadanía".En estas horas delicadas de veda electoral puede haber, adelantó, quien pretenda enrarecer el ambiente político, incluidos actores políticos.Por eso pidió a los medios de comunicación "deben ser repelentes a quienes pretendan difundir información falsa, ejercicios poco serios que buscan engañar y desestabilizar".A su vez los presidentes de los Organismos Locales Electorales (OPLs) de las 9 entidades que elegirán jefe del ejecutivo local serán los responsables de dar a conocer sus conteos rápidos de gobernador.En rueda de prensa, Córdova estuvo acompañado por expertos en demoscopia de todo el país, quienes alertaron que la difusión de cualquier encuesta de resultados antes de que termine la veda muy probablemente será "patito" pues el gremio respeta la ley.Asumieron ese compromiso César Ortega de la Asociación Mexicana de Agencias de investigación de Mercado (AMAI), Marcelo Ortega del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, Alejandro Moreno de World Association for Public Opinion Research (WAPOR), Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo, Oscar Balcázar de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Claudio Flores de Lexia.Ahí, de manera unánime garantizaron que acatarán la ley y no difundirán resultados de ningún conteo rápido tipo antes de esa hora y cualquier ejercicio que se esté difundiendo o aparezca antes, será apócrifo.El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, informó que 111 firmas encuestadoras notificaron al INE que realizarán encuestas de salida o conteos rápidos.De estas 111 personas físicas o morales, 65 manifestaron intención para realizar encuesta de salida presidencial, 47 para senadurías 41 para diputaciones federales, 43 paraje gobernadores 19 jefe de gobierno 72 para ayuntamientos y alcaldías 31 para diputaciones locales y 13 para concejales.César Ortega de la Agencia Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado (AMAI) pidió a los encuestadores serios no apresurarse y "que nadie se deje presionar y ojalá y la sensatez provenga también de los contendientes evitando generar confusión entre la ciudadanía dándose todos por ganadores al mismo tiempo. Eso es realmente patético".Advirtió a la ciudadanía que en redes sociales hay "mensajes de origen no identificable o apócrifo que hacen referencia a encuestas patito y otro tipo de noticias falsas: es importante desecharlas y no contribuir a su propagación."La ciudadanía debe saber que las encuestas serias ya no se difunden, guardan silencio desde ayer, pero las chafas pueden llegar a pulular aprovechando este vacío informativo".Jorge Buendía, de Buendía & Laredo, expuso que el gremio está consciente de que debe contribuir a la certidumbre "y por eso la responsabilidad de dar resultados sólo y únicamente cuando tenemos la certeza de que el primer lugar está lo suficientemente distante del segundo lugar en términos estadísticos"."Las encuestas nos ofrecen un rango posible de resultados y para poder anunciar el resultado de una elección es menester que el primer y segundo lugar no se traslapen sus intervalos, sus rangos de posibles votaciones porque esta es una parte fundamental", destacó.Claudio Flores, de Lexía, pidió a los ciudadanos "separar el polvo de la paja" ante la proliferación de las fake news.Advirtió además que quienes las difunden "no son niños traviesos publicando datos falsos, son esfuerzos planeados para engañar a la ciudadanía, (hay que) separar el trigo de la paja entre quienes creemos en las instituciones y quienes creemos en la ley y quiénes no".