¿Vacaciones en el espacio? Con 55 millones de dólares puedes hacerlo

“Mi visión es crear un huevo cómodo, amigable, donde las paredes sean suaves y estén en armonía con los movimientos del cuerpo humano en gravedad cero”, escribió Starck en un correo electrónico, llamando a su efecto deseado como “un primer acercamiento al infinito”.



“Los que están haciendo Blue Origin y Virgin Galactic van al borde del espacio —no están entrando en órbita”, dijo. “Lo que están haciendo es una experiencia genial. Te da unos 15 minutos de microgravedad y ves la curvatura de la Tierra, pero no es la misma experiencia que ver la Tierra desde arriba, y pasar tiempo reflexionando y contemplando”.



“Si solo vas de visita y regresas, no eres pionero”, dijo. “Tienes que ser pionero”.



“Les interesa trabajar con nosotros poniendo a prueba diferentes tipos de recipientes, viendo cómo se puede cocinar en ellos de una manera limpia. Pero con esta idea, esta gran idea que tenemos, implica lavar trastes y limpiar un microondas, y ¿quién quiere hacer eso? Pronto añadiremos un mayordomo a cada tripulación”, dijo Suffredini.

Una compañía llamadaestá ofreciendo a los adinerados algo nuevo qué codiciar: la posibilidad deestá construyendoque sería una combinación de hotel, campamento espacial para adultos e instalaciones de investigaciónfue contratado para equipar el interior de las cabinas de la estación.forró las paredes con una tela acolchada color crema tipo gamuza y cientos de luces LED diminutas que brillan en diferentes tonos dependiendo de la hora y del lugar donde la estación espacial está flotando en relación con la Tierra.y es director ejecutivo de— dijo que su proyecto supera las naves espacialesy la compañía de vuelos espaciales Blue Origin supervisada porY publicando en Instagram.La estación diseñada por Starck presuntamente se inaugurará en el 2022., que incluirían 15 semanas de entrenamiento y posiblemente un viaje en uno de los cohetes SpaceX de Elon Musk. Hasta la fecha, tres entidades se han inscrito para recibir capacitación en tierra, que cuesta a partir deotra compañía aeroespacial con sede en Houston, ha anunciado que cobrará 9.5 millones de dólares por pasajero por un viaje de 12 días, pero no mencionó el costo del viaje de ida y vuelta en cohete.¿Las limitaciones, además del costo? Hay que tener 21 años o más —no hay tope de edad— y pasar un examen médico antes de que inicie el entrenamiento, así como pruebas de mente y temple.Los huéspedes de Axiom tendrían que usar un traje espacial para el viaje de ida y vuelta a la estación. Axiom está en conversaciones con una casa de moda europea sobre el diseño personalizado de trajes de ocio que los viajeros puedan usar una vez que arriben.La estación Axiom tendría agarraderas que, gracias a Starck, estarían chapadas en oro o envueltas en cuero ultra suave. Las cabinas privadas tendrían pantallas para entretenimiento y habría una gran cúpula de cristal para reunirse con los viajeros y disfrutar de una vista más panorámica de la Tierra, quizás con una bebida para adultos.“El vino y los cocteles funcionan bien”, dijo Michael Baine, ingeniero jefe de Axiom. “La cerveza y las bebidas gaseosas no. No tienes la gravedad para separar el dióxido de carbono en tu estómago, así que causa mucha hinchazón”.Se recomienda empacar desodorante. “Hay un compartimento higiénico donde se puede dar una especie de baño de esponja”, dijo Suffredini.Axiom ha recaudado más de 10 millones de dólares en fondos hasta ahora.Suffredini considera que Axiom es un paso necesario para continuar la investigación científica y el desarrollo en el espacio. Puede que su compañía atienda a ricos buscadores de emociones, pero él insiste en que es un idealista.Entre los pioneros se encuentran investigadores de ciencia de materiales y biólogos tratando de entender cómo se adapta el cuerpo humano fuera de la atmósfera de la Tierra. También, tal vez, Tupperware.