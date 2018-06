Dan a conocer la causa de muerte de hombre encontrado dentro de canal

Nota relacionada: Encuentran cuerpo dentro de canal

Un derrame cerebral fue la causa de muerte del hombre que fue encontrado al interior del canal de agua en la comunidad de Tultlitán en el municipio deAsí lo dieron a conocer agentes de Investigación de Unidades Especializadas Región “A”, el día de ayer por la mañana.Las investigaciones comenzaron luego de que el hoy occiso fuera localizado la tarde del miércoles por habitantes de la comunidad Tultlitán, mismos que dieron aviso a sus familiares.Andrés de 70 años fue identificado por sus familiares, quienes refirieron que el hombre acostumbraba a salir de su domicilio, además de que vivía solo.Luego de la necropsia de ley, agentes de laindicaron que las causas de muerte fue un hecho bascular cerebral de origen no traumático, es decir, un derrame cerebral y no un golpe.Sobre el hecho se indicó el hombre sufrió un derrame cerebral, al desvanecerse pudo caer al cause de agua, y quedar hasta donde fue encontrado.Fue pasadas de las 6:30 de la tarde que elementos de seguridad dieron aviso al personal del Ministerio Público mismos que en atención arribaron enseguida.