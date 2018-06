Votarán en albergue en La Luz

“Si el día de mañana (domingo) hubiese otras casillas que por lluvias, desbordamientos de ríos en el transcurso de la tarde y noche de hoy (sábado) o durante el desarrollo de la jornada electoral se puede realizar una reubicación de casilla el mismo día de la jornada electoral si existen condiciones para reubicar la casilla en un lugar cercano”, dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras una sesión extraordinaria del Consejo Distrital 12 del INE en Celaya, se determinó la reubicación de dos casillas en la comunidad de La Luz y una casilla extraordinaria en la comunidad de El Cuije, zonas que se han visto afectadas por inundaciones del Río Laja tras el desfogue de la Presa Allende.En la comunidad de La Luz, las casillas básica y contigua 1 de la sección 546 que se ubicarían en la escuela primaria ‘Guadalupe Victoria’, ahora se instalará en el albergue que se ubica en el salón de fiestas ‘Lupita’ debido a que la institución educativa se encuentra inundada.Así lo informó el presidente del Consejo Municipal de Celaya del IEEG, Octavio Olvera Mancera quien detalló que esta decisión se tomó tras un informe proporcionado por Protección Civil de Celaya.En El Cuije se reubicó la casilla extraordinaria que se ubicaría en la calle Fundadores y ahora se instalará en la escuela primaria rural ‘Leona Vicario’ en la comunidad de Los Mancera junto a las casillas básica y contigua 1.El consejero presidente detalló que se siguió el protocolo de inspeccionar físicamente que no era viable instalar las casillas en esas zonas, sin embargo no descartó que durante la jornada electoral más casillas no se puedan instalar a consecuencia de las inundaciones.Finalmente señaló que en caso de que no haya condiciones para instalar las casillas este domingo por cuestiones climáticas e implique una situación de emergencia se suspendería la votación en esa casilla.