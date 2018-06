[email protected]

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy domingo, primero de julio, son las elecciones para presidente de la República, legisladores federales, gobernadores en algunos estados, y adicionalmente presidentes municipales. Creo que es importante votar, en cualquier opción que se prefiera, pero hay que usar nuestro derecho ciudadano a votar y también, en algunas ocasiones, a ser votado.Pero quiero analizar lo que es, brevemente y desde mi punto de vista, lo que es el populismo y neoliberalismo. El primero es simple y sencillamente dar un pez, en lugar de enseñar a pescar. Es quitarle a los que más tienen, vía impuestos, expropiaciones y nacionalizaciones, lo que tienen, para dárselo a los pobres. El problema es que más temprano que tarde, termina con que los ricos se fueron del país, exportaron sus fortunas y se acabó la producción.Voy a ejemplificar esto. Es como el enorme barco pesquero que llega al puerto cargado de pescados y al llegar, lo espera la aduana para requisarle la mayor parte de su cargamento para dárselo a los que no tienen para comer, o que aparentan no tener. Esto desmotiva a los dueños de los barcos pesqueros y ya no salen a pescar, pensando que para qué lo hacen, si les van a quitar la mayor parte de lo que pescaron y pierden en lugar de ganar. O es como el que se saca un diez en sus calificaciones, porque estudió y se aplicó mucho y luego le quitan cuatro puntos para dárselo a los que tuvieron menos calificaciones porque no estudiaron, entonces terminan desmotivados los que estudiaron y ya no estudian, pensando que para qué lo hacen, si no les va a servir de nada porque les van a quitar sus puntos.El populismo puede quitar una vez, quizás dos, o hasta tres, pero va a terminar por hacer pobres a los ricos y los pobres van a seguir siendo pobres. Es una igualdad en la pobreza, no en la riqueza. Termina con la clase alta y media e incrementa la clase popular y baja. Allí están los ejemplos palpables y fehacientes de Cuba y Venezuela. Este último país era de los más ricos del continente americano y terminó por ser el más pobre, con estantes en los supermercados vacíos y con bonos de comida para adquirir lo mínimo, de lo mínimo, con un racionamiento indignante. Lo mismo ha pasado en Cuba. Este sistema que se dice socialista termina por hacerse dictatorial, cancela la democracia y las libertades civiles con represión y miles de opositores terminan como presos políticos o exiliados.En el caso del neoliberalismo, es un sistema capitalista que hace más ricos a unos cuantos y más pobres a los muchos. Es un sistema deshumanizado que privilegia el tener, en lugar del ser. No le importan los medios, con tal de conseguir sus fines de acumular más riqueza. Los mexicanos ya sufrimos los dos sistemas. El populismo con Echeverría y López Portillo y parte con De la Madrid. Sus resultados fatales fueron una terrible inflación, devaluaciones y fuga de capitales. Y el Neoliberalismo lo hemos padecido desde Salinas, hasta la actualidad. La inflación está controlada a bajos niveles, pero el poder adquisitivo y el nivel de vida para las mayorías han bajado.Los dos sistemas son negativos. Lo que se requiere es un equilibrio y ese lo tuvimos hasta terminar el sexenio con Días Ordaz, a lo que se le llamó, el desarrollo estabilizador, en donde hubo un crecimiento constante de nuestra economía de hasta el 7%. Desarrollo semejante no lo volvimos a tener. El candidato más populista, desde mi punto de vista, es Anaya y le sigue López Obrador y el que representa el neoliberalismo es Meade. El bronco podría representar el centro, en sus propuestas económicas. En relación a Anaya, aunque representa a un partido conservador como es el Pan, ha prometido de todo con tal de alcanzar el poder. Está desesperado por llegar a él, porque sabe de antemano que si no lo consigue, un negro futuro se le viene encima con las acusaciones pendientes que tiene de lavado de dinero. En el caso de Obrador, sabe que es su última oportunidad y también ha hecho promesas a diestra y siniestra, pero no especifica cómo las va a cumplir. Y Meade, es más de lo mismo. No se desligó del peñismo y en el pecado llevó la penitencia, porque el porcentaje de preferencias que tiene es semejante a la aprobación que tiene Peña Nieto.Este es mi punto de vista. Sé de antemano que no tengo la verdad absoluta y puedo estar equivocado. Que cada quien saque sus propias conclusiones, pero que salga a votar.POSDATA UNO.- La Selección de fútbol de México pasó de panzazo la siguiente ronda, gracias al triunfo de Corea sobre Alemania y mañana lunes juega el cuarto partido contra Brasil. Si juega igual que contra Suecia, obviamente que no sólo va a perder, si no que va a ser goleado, pero si juega como lo hizo contra Alemania si puede ganar. Lo malo en esta derrota fue el mal planteamiento táctico que hizo Osorio, pero eso no fue lo malo, sino que no lo corrigiera sobre la marcha. Sacaron el cobre los jugadores y el técnico. La falta de regularidad propicia que no se llegue al quinto partido. Ojalá y aprendan de sus errores, para que ganen y le den una gran satisfacción a aficionados y no aficionados al fútbol.POSDATA DOS.-La violencia política es inédita en México y es producto de la impunidad y complicidad.Comentarios y opiniones a los correos:Twuitter:@gonzalezmelecio