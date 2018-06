Cuando tu hijo se avergüenza de ti! Una publicación compartida por Adrian Uribe (@adrianuribe) el 29 de Jun de 2018 a las 6:17 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A más de un mes de haber salido del hospital y estrenar look, Adrián Uribe si estará en el Mundial de Rusia 2018.Pero no irá en modo de trabajo, sino a festejar con su hijo Gael sus 15 años de vida con el partido Brasil contra México.“Tomé la decisión de ir a Rusia porque realmente no voy de trabajo como se especuló, voy invitado por la prensa, por los ejecutivos, a una semana de vacaciones con mi hijo al partido de México”, expresó el comediante a los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México.Famos por su participación en "Nosotros los Guapos" al lado de Ariel Miramontes (Albertano), aclaró que sólo hará una participación afuera del estadio.Para recordar, el comediante tuvo que ser intervenido tres veces por una peritonitis plástica, por lo que los médicos le recomendaron reposo absoluto, motivo por el cual, tuvo tuvo que cancelar varios compromisos laborales, incluyendo su participación en el equipo de Televisa Deportes para el Mundial de Rusia.Ahora se le ve muy feliz y gozando de la vida con su pequeño.