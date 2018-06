‍♀️ ‍♂️ #FOXenRusia La afición de #MEX no aprende...



Ahora la FMF recibió multa por el comportamiento de sus seguidores ante #SWE



A abrir la cartera por arrojar objetos al campo https://t.co/hVx6HMjvQW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 30, 2018

México recibió una multa por gritos homofóbicos en el partido ante Alemania https://t.co/7UhFIRtbRx pic.twitter.com/FDDzNagzcG — Clarín (@clarincom) June 20, 2018

Laestá de nuevo en el ojo del huracán, pues lapor incidentes ocurridos durante el tercer partido de la fase de grupos ante Suecia.Además de la multa económica, que asciende a, la Federación recibió una advertencia por los inconvenientes provocados por la afición mexicana que debido al resultado, comenzó aMéxico, sin embargo, no fue el único país en ser multado por la Comisión, tambiéntendrán que pagar una cuantiosa cantidad de dinero, mientras querecibió sólo una advertencia.La sanción más fuerte fue para, ya eliminado de la competencia, la cual asciende apor los incidentes ocurridos en el juego ante España, cuando seis integrantes del cuerpo técnico ingresaron al campo de juego cuando no tenían que hacerlo y, además, por los disturbios provocados por su afición.Importante recordar que ésta no es la primera multa que recibe la Federación Mexicana durante Rusia 2018, pues ya tuvieron que "desembolsar" una buena cantidad debido a los gritos homofóbicos que se escucharon durante un par de despejes de Manuel Neuer.