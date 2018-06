“No es momento de hablar del futuro de jugadores y entrenadores”, dijo Cristiano.



“Cristiano todavía tiene mucho que dar a la selección”, señaló Santos. “Cristiano estará con nosotros para ayudar a los jugadores jóvenes. Más que nunca necesitamos a nuestro capitán y va a estar presente”.

MOSCÚ (AP) — En un parpadeo, lase quedó sin los que se suponía, debían ser sus dos grandes animadores., que libran una puja de años por la supremacía individual en el futbol, quedaron fuera del torneo con una diferencia de un par de horas, cuandocayó 4-3 ante Francia ysucumbió 2-1 frente a Uruguay.Los resultados de la primera ronda habían planteado la posibilidad de que Messi y Cristiano se encontrasen en los cuartos de final y los aficionados de todo el mundo comenzaron a relamerse con esa posibilidad dada la rivalidad que hay entre ambos, desde hace una década los dos mejores jugadores del planeta.Foto: APEl destino dispuso también que el pase de Argentina y Portugal a cuartos de final se definiese el mismo día. La posibilidad se diluyó por cuenta de dos delanteros del: Kyliany Edinson, autores de sendos dobletes., lo que implica que seguramente pasarán a engrosar la lista de grandes jugadores que nunca alzaron la copa, la cual incluye aMessi acaba de cumplir 31 años, mientras que Cristiano tiene 33. Si llegan a Catar 2022, se duda que lo hagan con el nivel excelso que han desplegado todo este tiempo. Los dos se han repartido equitativamente los últimosal mejor futbolista del año.El técnico de Portugalinsistió que Cristiano sigue vigente y que lo tiene en cuenta para afrontar las eliminatorias de la próxima Eurocopa, a partir de septiembre.Se avecina una renovación en Argentina, pero el centrocampista Javier Mascherano sostuvo que Messi no faltará al definirlo comotuvo un arranque fenomenal, anotando los tres goles de un empate 3-3 con España en la primera fecha y el del triunfo 1-0 ante Marruecos en la segunda. Frente a Irán, sin embargo, le atajaron un penal y contra Uruguay fue maniatado totalmente, sin estar nunca cerca del gol.La mochila dese va mucho más liviana. Marcó un tanto de su sello en el triunfo 2-1 sobre Nigeria que clasificó a Argentina, pero esa resultó su única aparición notable y no fue capaz de enderezar el rumbo de unasin una línea definida, que mostró muy poco.Con Cristiano en sus filas, Portugal llegó a, fue eliminado en lay en laLa Argentina de Messi fue, llegó ay no pasó de lasumaA nivel de selecciones, Cristiano tiene la satisfacción de la conquista de la Eurocopa de 2016. Messi, por su parte, cuenta con la medalla olímpica de oro en los Juegos de Beijing 2008, pero ha tenido que masticar la amargura de perder en tres finales de la Copa América, en 2007, 2015 y 2016.