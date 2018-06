A través de un comunicado, se informó de la renovación del concepto Sala de Arte Cinépolis bajo el lema de “Abre tu Mente”, con el que la empresa se lanza a la búsqueda de públicos interesados en la proyección de cintas de cine de autor, documentales, clásicos, sin faltar los que se exhiben en festivales.



La Sala de Arte está presente en 15 ciudades entre las que se encuentran: Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Oxacapa, Xalapa, Morelia, entre otras.

En este concepto se estrenan cerca de 40 películas anuales, muchas de ellas ganadoras en Festivales importantes. También es sede de los principales festivales Ambulantes como El Tour de Cine Francés, Lo Mejor del Festival de Cine de Morelia, La Muestra de la Cineteca y La Semana de Cine Alemán.

Cineastas entrevistados por am, se emocionaron de la buena nueva y esperan que este espacio sea incluyente.“Está muy bien, aunque en realidad no siempre programan películas 'de arte', sino opciones comerciales que no son estadounidenses... pero nos da la oportunidad de que tengamos algo más que ver en el cine, porque sí hay semanas en las que no hay nada. De cualquier manera está bien, para ampliar la cartelera”, consideró Chango Pons, cineasta.Por su parte, Paco Castillo hizo un llamado a ver al cine mexicano y dedicare un espacio a cintas que se hacen en el país.“Es algo muy bueno. Es necesario tener la posibilidad que en salas comerciales se le dedique una para traer cintas diferentes y tener en exhibición de obras de todo el mundo, que vienen de ganar festivales y propuestas no solo de ficción, sino documentales que vale la pena ver.“Muy contento de esta apertura ya era necesario. Ojalá hicieran una sala exclusiva para cine mexicano, eso seria extraordinario, pero bueno vamos paso a paso”, opinó el director de “No de este mundo”.