Sebastián Lelio, Rachel McAdams, Rachel Weisz y Alessandro Nivola.





"Me parece muy importante que el relato de Naomi Alderman está basado en el sentimiento humano del amor, más que en un capricho".

Rachel McAdams

Actriz

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al enterarse de que su padre ha muerto en el seno de una comunidad judía ortodoxa, Ronit Khruska (Rachel Weisz) debe regresar al lugar donde creció, para acompañarlo en el funeral.No obstante, anticipa que la recepción por parte de familiares y cercanos no va a ser del todo buena, pues hay un oscuro secreto del que ella prefiere no hablar y prefiere no acordarse.En “Desobediencia”, Weisz encarna a una fotógrafa exitosa que se exilió en Manhattan por las desavenencias entre ella y su padre debido a una relación que marcó su vida con su amiga de la infancia, Esti Kuperman (Rachel McAdams)."A la historia llegué porque Sebastián me invitó y no había leído la novela, no sabía nada de lo que escribió Naomi (Alderman). Comencé a leer el guión, puse atención en la atmósfera que proponía y me encontré con los que serían mis parlamentos."Me provocó curiosidad y muchísimo encanto, me cautivó el planteamiento dramático y su forma de desarrollo. De inmediato quise hacer a Esti y, finalmente, se logró el cometido: hicimos la película", relata McAdams en entrevista telefónica.Dentro de la película, cuando Ronit se reencuentra con su comunidad, es recibida con hostilidad y le rompe el corazón saber que en el obituario de su padre dice que no tenía hijos.No sabe qué hacer y pierde brújula al momento de enfrentar los días de duelo y el sepelio, pero tiene un recibimiento cálido de parte de Dovid Kuperman (Alessandro Nivola), quien tuvo una conexión muy paternal con el fallecido.Éste le ofrece alojamiento en su residencia cuando está más abrumada por el descontento de la comunidad por su presencia. Lo que no sabe la protagonista es que está casado con Esti.Al volverse a ver, ambas entrarán en shock."Fueron amigas de la infancia y ellas generaron un conflicto para sus familias, pero sin duda, no fue drama para ellas. Más que un mensaje en la historia, pienso que es cuestión de lecturas sobre un sentimiento entre dos personas y cómo se percibe a su alrededor."Admiro esas relaciones que se consolidan a pesar de todo lo malo alrededor de ellas, contra viento y marea", apunta McAdams.Esti, maestra de una escuela ortodoxa para niñas, debe superar miedos y recuerdos para transitar por los días en que tendrá como invitada a su vieja amiga, y con quien tuvo un pasado turbio.Sin embargo, ese pasado que las separó ahora las une para enfrentarlo.La película fue estrenada en el Festival de Tribeca, en Estados Unidos. A la premier acudieron las estrellas protagonistas y el director chileno:Estos son los horarios de "Desobediencia" en la ciudad: