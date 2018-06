Bulevar se queda sin alumbrado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde hace poco más de una semana, el bulevar Congreso de Chilpancingo se quedó a oscuras en el tramo cercano a la Deportiva Luis I. Rodríguez, pues las lámparas de alumbrado público dejaron de funcionar.De acuerdo con los vecinos, hace hace diez días aproximadamente que las luminarias ya no funcionaron, por lo que ahora sienten inseguros cuando regresan de sus trabajos por la noche y el bulevar está literalmente en penumbras.“Llego del trabajo tarde y ahorita que han estado las lámparas sin prender si da desconfianza; afortunadamente no me ha pasado nada a mí ni a mi familia, pero nunca se sabe”, comentó Luis Ángel Correa, vecino de la colonia Deportiva I.Las lámparas que hay en este bulevar son de las anteriores y no de tipo LED, las cuales fueron instaladas en varias zonas de la ciudad durante el año pasado, y que han presentado varias fallas.dijo Arcelia García, vecina de Las Trojes.El tramo de mayor afectación es el que se encuentra entre la Deportiva y una tienda de autoservicio, por lo que los vecinos de la zona ahora procuran no salir durante la noche, y en caso de llegar tarde del trabajo, se dirigen lo más rápido posible a sus domicilios.