Decide juez si hay que mantener a hijos de 24 años

ñosLa reforma al Código Civil no obliga a los padres a mantener a los hijos hasta los 24 años de edad, precisó el diputado Ismael Sánchez Hernández.Señaló que lo aprobado el pasado jueves en el Congreso Local es un elemento para que el juez pueda definir si el hijo necesita o no dicho apoyo hasta la edad mencionada.señaló el diputado local panista.La reforma al Código Civil se aprobó con 18 votos panistas y modifica el artículo 365-A , al cual se añadió:menciona.Sánchez Hernández explicó que el tema de edad no supone una ampliación pues el Código señala que los padres deben hacerse cargo de las necesidades alimenticias hasta los 18 años, sino que poner la edad es limitar a que posterior a ella no se puede ya exigir.sostuvo.La reforma funcionaría así, ejemplificó el legislador:Durante la sesión en el Congreso el jueves, la diputada Beatriz Manrique Guevara echó en cara que el diputado promovió la iniciativa por una cuestión personal.Sánchez demandó a su padre cuando estudiaba la carrera en el Tec de Monterrey, a lo que señaló: