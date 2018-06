Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Igual que en el deporte, jugar el rol de árbitro no es fácil de aceptar por los jugadores. Tampoco para el silbante que sabe de antemano que se llevará la peor parte. Para él, se trata de hacer respetar las reglas, y no tomar decisiones que favorezcan a alguno de los jugadores; es ponerse en medio de ellos para respetar el reglamento de juego. En algunas culturas se acepta el papel del árbitro, pero en otras –como la mexicana-, es difícil de aceptar por parte de los jugadores. El árbitro por eso es como el “cohetero”, al que siempre se le acaba echando la culpa de algo.En esta, la elección más complicada de nuestra historia, por su volumen y por estar en juego el cambio de modelo económico y social, el papel del árbitro, el INE, es clave. Este será mi 8º proceso electoral, primero en el IFE y ahora en el INE; somos ciudadanos que temporalmente, durante el proceso de la elección, somos electos por el Consejo General (la FIFA, diríamos) y ratificados por los partidos políticos (jugadores) para ser autoridad electoral.No es esto fácil; en procesos electorales complicados como el 2006 y 2012 recibí ofensas de los jugadores al calor del juego, en los cómputos. En esos años recibiendo ofensas de perredistas; hoy también cuestionados y ofendidos por algunos partidarios de Morena por considerar que somos parciales. Al árbitro le duele recibir tantos calificativos de los jugadores, pero así es el fragor del juego y de la batalla pues no siempre los jugadores aceptan las decisiones arbitrales. Aquí el VAR (video arbitraje) es la ley, que buena o mala, hicieron los mismos partidos políticos y a nosotros solo nos toca aplicarla.Estamos ya en la “veda electoral” y listos para la elección de mañana. El árbitro, nosotros, el INE, estamos listos para la gran elección. Son miles de funcionarios electorales y de ciudadanos que organizamos la elección; los del INE son funcionarios honestos y con amplio conocimiento de la ley; hemos capacitado a miles de ciudadanos para ser funcionarios de casilla para organizar de buena fe, regalando su domingo, para que la elección sea una muestra de convivencia social.La elección es cara, es cierto. Pero todo el aparato electoral es producto de la desconfianza histórica que tenemos los mexicanos unos de otros.Somos uno de los pocos países que todavía celebran elecciones “en papel”, cuando todo el mundo las hace electrónicas y esto se debe a que queremos contar “voto por voto” y revisar que otros no hagan trampa. Es el resultado de décadas de fraudes electorales y por eso se debe montar un operativo enorme para que la ciudadanía esté tranquila con los resultados y se pueda incluso, hacer recuentos.La Reforma Electoral del 2104 es la base de esta elección del 1º de julio. Será la más numerosa en votación y la más complicada por todo el entorno y por ser elecciones concurrentes (elecciones estatales y federales). Tenemos una cultura democrática en el Bajío y esto se traduce en porcentajes altos de votación (esperamos al menos 65% del padrón electoral) y en valores cívicos que permiten –a diferencia del sur del País-, aceptar resultados confiando en el árbitro.La votación preponderantemente panista del Bajío, su posible aporte al candidato del Frente para la Presidencia de la República hace interesante esta contienda y en particular en León, considerando que AMLO, el puntero, también los requiere. Se espera de acuerdo a encuestas, que la elección está decidida, pero la encuesta real es mañana. Veo tres focos rojos en una elección: campañas anticipadas (todos los candidatos lo hicieron), violación de topes de campaña (también todos lo hicieron) y compra de votos (todos lo hacen también), solo que el árbitro actúa cuando tiene evidencias y no ha sido fácil probarlo pues los jugadores tienen sus “mañas” para querer madrugar al árbitro.Hoy, toda la responsabilidad de la elección –por fin-, la tiene el INE, el Instituto Nacional Electoral. En el pasado esto era difícil, pues cada “chango jalaba con su mecate”; por un lado, el INE y por otro, los organismos estatales. Hoy, la ley electoral es clara: el INE es la autoridad electoral y coordina todas las elecciones. Seguramente en el futuro veremos que el INE sea quien absorba a todos los organismos electorales locales, olvidando ese absurdo diseño que solo tenemos los mexicanos al tener 33 organismos locales y que se traduce en gastos enormes para hacer la elección.Históricamente no hemos tenido elecciones con conflictos electorales en Guanajuato. Los jugadores han aceptado el arbitraje. Hoy a nadie le conviene que haya conflictos electorales. A pesar de que en el sur del estado hay brotes de violencia del narcotráfico y asesinatos, nuestra hipótesis es que serán elecciones se darán en calma y que votaremos copiosamente con la esperanza de que el futuro será siempre mejor.Como Consejero Electoral del INE pido tu confianza en los 6 Consejeros Electorales que llevamos la elección en Guanajuato, y que los resultados que daremos a conocer, serán confiables, reflejando la voluntad popular. Pido, pues, la confianza para el árbitro de este emocionante partido.