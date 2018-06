Apuntador láser de once colores

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El primer láser de diodo visible fue producido por Nick Holonyak a finales de 1962 y desde entonces ha sido un tremendo éxito comercial. Como dato ilustrativo vale señalar que mientras que de estos láseres se venden miles de millones de unidades anualmente, de todos los demás tipos de láseres existentes se venden solamente del orden de cientos de miles al año. En los años ochenta ya era común usar apuntadores láser pero estaban limitados al color rojo. Pronto se inició el trabajo por obtener apuntadores con luz color verde y azul.En un congreso científico en los años ochenta sobre láseres en que se reportaban voluminosos láseres con cristales dobladores de frecuencia para obtener el color verde, un expositor de una conocida empresa japonesa inició su presentación rechazando el apuntador rojo que los organizadores del congreso amablemente le ofrecían y en su lugar sacó su apuntador de mano emitiendo luz color verde. ¡Fue la sensación del evento! Quienes reportaban enormes láseres de mesa con cristales de doblado en frecuencia para obtener luz verde no pudieron ocultar su sorpresa y posiblemente, frustración también. La situación probablemente sería similar a la de alguien que en un congreso científico reporte avances sobre fuentes de luz que ya se puedan adquirir en cualquier ferretería o tienda Home Depot.El día de hoy (28 de Junio) fue publicado en la revista Nature Comunications un artículo elaborado conjuntamente por investigadores de la Universidad de Jena en Alemania y de los Laboratorios Nacionales Sandia en Estados Unidos, en donde se reporta por primera vez un láser capaz de generar simultáneamente once diferentes colores. (ver; Sheng Liu et al., “An all-dielectric metasurface as a broadband optical frequency mixer” Nature Communications, 2018; 9). Este apuntador multi-color puede cambiar su color con solo presionar un botón. Esto es algo parecido a las plumas fuente infantiles que pueden escribir con diferentes colores seleccionados por el usuario al presionar un botón. La clave de este dispositivo láser es un metamaterial utilizado, el cual está formado por un arreglo de nanocilindros en donde dos haces láser infrarrojos se mezclan para producir once diferentes colores que van desde el infrarrojo, pasando por todos los colores del arcoíris, hasta el ultravioleta. Cada nanocilindro del material mide quinientos nanómetros de altura (cien veces más delgado que un cabello humano) con un diámetro de cuatrocientos nanómetros. Los nanocilindros están colocados en una retícula cuadrada separados aproximadamente ochocientos cuarenta nanómetros uno de otro. Los dos haces láser infrarrojos de excitación tienen frecuencias ligeramente diferentes (llamémosles A y B) y las once frecuencias de emisión del láser son combinaciones simples como: A+A, A+B, B+B, A+A+B, A+B+B, etc. Se espera que este desarrollo de laboratorio llegue a tener múltiples aplicaciones en medicina, arqueología, meteorología y comunicaciones, entre muchas otras.