BATALLA MAYOR

En SAPAL las cosas se encuentran casi como en el ring electoral.Después de omisiones, culpas, excusas y silencios del ex director Lino, del presidente actual Pedro y de la jefa de atención a clientes Esperanza (que está en la cuerda floja), saltan más SAPALinos al cuadrilátero.Vuelve el ex consejero y actual proveedor de gasolina de SAPAL, Oscar Garza, como espadachín de la benefactora de amigos, Esperanza, y como aval de los buenos oficios del director administrativo Federico Ruenes.Lo que viene en el PAN es una lucha feroz por el control del partido. Ya empezó con el anuncio, firmado por 7 de 12 gobernadores, para integrar un bloque que tienda puentes con el nuevo gobierno. El gobernador Miguel Márquez no se sumó, tampoco Javier Corral, de Chihuahua. Pero sí los de Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas.Antes de su cierre de campaña en la Velaria de la Feria, en León, el miércoles pasado, el “chico maravilla” se reunió en privado con algunos panistas de su equipo y otros de la corriente de “viejo cuño” que hace unas semanas se sumara a nivel nacional en un llamado de respaldo al queretano.El exgobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, le dijo: “Tenemos mucho interés en colaborar, como lo hemos hecho en Guanajuato con Humberto y Diego, en lo que tenga que venir hacia adelante para el PAN y que los cambios que se tengan que hacer en el PAN los vamos a hacer profundos, pero que sepas que cuentas con nosotros, sabiendo que el domingo vamos a ganar”.Anaya agradeció el gesto generoso que 34 panistas de viejo cuño pronunciaron el pasado 6 de junio, entre ellos los de casa, Carlos Medina, Carlos Arce, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Felipe Bravo. Después, en lo que se interpreta como una referencia a los “calderonistas” que le dieron la espalda, pero también a los gobernadores del desplegado, advirtió la lucha que viene por el control del PAN.Así lo dijo: “Vamos con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, pero independientemente del resultado, que igual que tú parto de que vamos a ganar, va a ser muy importante reunirnos inmediatamente después a pensar en el partido, hay un grupo de gente que no tiene los principios del partido como sí los tenemos los que estamos aquí y van a andar al acecho y van a querer a la mala hacerse del partido”.En el encuentro en el hotel NH Collection del Poliforum estuvieron los dirigentes nacionales del PAN, Damián Zepeda y Marcelo Torres; los excandidatos presidenciales Diego Fernández y Josefina Vázquez; el presidente estatal, Humberto Andrade; Diego Sinhue Rodríguez. En el grupo de la vieja guardia anote a Carlos Medina, Carlos Arce, Ana Teresa Aranda, Oralia Rice, Luis Felipe Bravo.Ahora circula en redes sociales un fragmento editado del video, como si fuera filtración, con el enfoque de que Anaya da por perdida su candidatura ante su equipo, y con eso llaman al “voto útil por Meade”. La realidad es que no “hay gato encerrado” en eso, fue el guanajuatense Carlos Arce quien lo grabó completo y lo publicó desde el miércoles en la página de Facebook de “Democracia x México”.Muchos se fueron con la finta y Anaya salió a decir: “Por respeto a la ley, hoy ya no puedo pedirles el voto. Pero sí puedo pedirles que no se dejen engañar por la guerra sucia y por videos falsos y editados”. Y Carlos Medina respondió en tuiter: “Ya basta les decimos a los que están alrededor de FCH (Felipe Calderón Hinojosa). No lograrán impedir que gane Anaya a AMLO. ¡Qué poca, vamos a ganar!”.El hecho es que, sea cual sea el resultado electoral, los panistas de viejo cuño, con Carlos Medina como liderazgo, ya cerraron filas con Anaya para “reconstruir al PAN”. Lo que están por plantear es que, quienes se sumen a esta ‘reforma azul’, se comprometan a no aspirar a cargos públicos ni de partido.En agenda privada (sin invitación a medios para cuidar la veda electoral) el gobernador Márquez anduvo ayer de gira para constatar el arranque del Libramiento León-Purísima del Rincón. Un día antes corrieron invitación a liderazgos empresariales pero pocos pudieron y/o quisieron estar. Sólo Marisol Ruenes, de Amexme; José Gómez, del Colegio de Ingenieros; y Agustín López, del Consejo Forestal.Márquez Márquez, acompañado de su secretario de Obra Pública, Arturo Durán, y de mandos de la Sedena -instancia que ejecuta la obra-, les repitieron que la inversión son 642 millones de pesos, estará en cinco meses, y que se hace necesaria por el flujo vehicular desde Los Altos de Jalisco hasta León. Despierta suspicacia por qué hacerlo dos días antes de la elección y no después con ‘bombo y platillo’.En el anuncio el jueves de la “Agenda México 18.24 Seguridad y Justicia”, elaborada por México SOS y 170 organizaciones y especialistas del País, participó la maestra Rocío Naveja, en representación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León. En la fotografía con Alejandro Martí, fundador de México SOS, y con Luis Apperti Llovet, coordinador de las Mesas de Seguridad de Tamaulipas.La Mesa de León se reunirá el próximo 12 de julio para afinar la agenda con las autoridades electas.