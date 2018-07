Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En completo estado de ebriedad fue detenido elAnte los agentes de Tránsito Municipal dio otro nombre, pero al ser presentado con los oficiales calificadores, uno de ellos lo reconoció.Esto sucedió alrededor de las 3 de la madrugada de ayer en Araucaria de Jerez de la colonia Fracciones de Jerez.El ex director, Amaro Hernández, conducía un vehículo particular Mazda e iba sin sus escoltas.Durante un operativo de, por lo que lo siguieron para pedirle que se detuviera.Iván de Jesús Amaro se detuvo y los oficiales le detectaron aliento alcohólico, por lo que le realizaron el examen y el resultado arrojó estado de ebriedad completo.Ninguno de los elementos lo reconoció yEl Mazda que conducía fue levantado de ese lugar con ayuda de una grúa y lo dejaron resguardado.Cuando el ex funcionario fue presentado con los oficiales calificadores,, fue Director de Oficiales Calificadores.Así que fue registrado en los separos con su nombre real, le tomaron una fotografía para el registro y le asignaron la celda.Por esta falta permaneció 12 horas arrestado; es decir, que a las 3:30 de la tarde de ayer, recuperó su libertad y su vehículo.