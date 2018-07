Seguridad y empleos, las promesas de todos a Guanajuato

PROPUESTAS

Hoy compiten cuatro hombres y una mujer por ser el próximo Gobernador del Estado de Guanajuato.En la contienda hay dos coaliciones, y tres candidatos postulados por sus partidos para competir en solitario.De forma histórica el Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato (PVEM) decidió no hacer ninguna coalición y colocó apara pelear por el puesto.La fuerza política tiene detrás 35 mil afiliados que votarán por el partido del pelícano.El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue la última fuerza política que decidió de última hora quién sería el candidato, aunque muchos en desacuerdo en que seríaEl PRI tiene actualmente en el Estado alrededor de 154 mil priistas afiliados al partido, de acuerdo a la dirigencia.Nueva Alianza (NA) puso a una mujer en la competencia,maestra de profesión.En la pelea por el puesto están dos coaliciones; 'Por Guanajuato al Frente´, compuesta de Acción Nacional (AN), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Revolución Democrática (PRD) representada porAl candidato en el Estado lo respaldan alrededor de 14 mil militantes y simpatizantes.La segunda coalición; 'Juntos haremos historia´ conlos partidos Morena y Partido del trabajo (PT), decidió que un ex panistalos representaría en la contienda.Han sido estos últimos dos quienes den la batalla en encuestas, debates y declaraciones.Los candidatos han enfocado sus propuestas en la búsqueda de la seguridad para todo el Estado, además de la creación de nuevas áreas de trabajo.Secretaría del Migrante, Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura